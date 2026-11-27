El plantel de Boca Juniors dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente brillante que despierta el interés inmediato de los principales clubes europeos. Con la conquista de la tabla anual y la Copa Sudamericana en el bolsillo, sumado a la clasificación a la final de la Copa Argentina y los cuartos del Torneo Clausura, la dirigencia ya definió su postura respecto a los juveniles de cara a la temporada 2027.

Dentro de la planificación deportiva para el próximo año, la comisión directiva incluyó en una lista de "invendibles" a Facundo Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores. Estos cuatro futbolistas son considerados pilares fundamentales del equipo por su destacado nivel actual y su enorme proyección, aunque sus altas cláusulas de rescisión dejarían al club sin margen de maniobra si un comprador decide ejecutarlas.

La situación es completamente diferente para Lautaro Di Lollo, quien también se consolidó como titular indiscutido en la zaga central pero por el cual la institución aceptará escuchar propuestas tras recibir varios sondeos recientes. Cabe recordar que en julio pasado el Alavés intentó sumarlo mediante un préstamo por un año, oferta que fue rechazada de plano porque la dirigencia no contempla cederlo y su contrato establece una salida de $ 20.000.000.

Entre todas las promesas de la camada, Milton Delgado es el jugador que acumuló mayor cantidad de propuestas formales en mercados anteriores, despertando el interés concreto de CSKA Moscú, Trabzonspor, Besiktas y Atlanta United. El mediocampista resulta indispensable en el esquema de Arruabarrena y cuenta con una cláusula de rescisión fijada en $ 20.000.000, exactamente la misma cifra que protege los vínculos contractuales de Herrera, Aranda y Flores.

Con un mes de competencia oficial todavía por disputarse en el calendario, en el club de la Ribera aguardarán para comprobar si alguna entidad del Viejo Continente se anima a abonar esa suma millonaria. Mientras tanto, el objetivo principal sigue siendo retener a la base de futbolistas surgidos en Boca Predio para afrontar los desafíos deportivos del 2027.