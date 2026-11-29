Boca Juniors afrontará este domingo un partido especial ante Gimnasia, no solamente por la posibilidad de avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2026, sino también por la oportunidad de alcanzar un récord histórico. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena acumula seis victorias consecutivas sin recibir goles y está a un encuentro de igualar la mejor racha defensiva de su historia.

El Xeneize recibirá al Lobo desde las 20:30 en La Bombonera, en un cruce correspondiente a los cuartos de final del certamen. Si consigue mantener su arco en cero, alcanzará los siete partidos consecutivos sin recibir tantos, una marca que solamente logró en cuatro oportunidades durante más de un siglo de historia.

Una defensa que atraviesa un gran momento

La solidez defensiva se transformó en uno de los principales argumentos de Boca durante este tramo de la temporada. Con Álvaro Montero como una de las figuras bajo los tres palos, el equipo llegó a los 564 minutos sin recibir goles.

La racha comenzó el 20 de octubre, durante el triunfo por 3-1 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Desde los últimos 24 minutos de aquel encuentro, ningún rival volvió a convertirle al conjunto de la Ribera.

Después llegaron las victorias por 1-0 ante Independiente, River y Defensa y Justicia, además del 3-0 frente a Banfield por la Copa Argentina. También consiguió un 2-0 ante Atlético Mineiro en la definición de la Sudamericana y otro 2-0 frente a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura.

Un récord que Boca consiguió solamente cuatro veces

A lo largo de su historia, el Xeneize consiguió completar siete encuentros consecutivos con la valla invicta en apenas cuatro oportunidades. Esos registros se produjeron en 1964, 1969, 1995 y 2019.

La mejor marca corresponde a 1969, cuando Boca alcanzó los 782 minutos sin recibir goles. Además, el club había conseguido llegar a seis partidos consecutivos sin tantos en contra en otras temporadas, entre ellas 1926, 1930, 1991, 2002, 2006, 2007 y 2012.

Gimnasia, el desafío para alcanzar la marca

El encuentro ante Gimnasia tendrá un valor doble para el equipo de Arruabarrena, que buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato y continuar con su fortaleza defensiva. La clasificación se definirá en un único partido y Boca necesitará volver a ganar sin que le conviertan para alcanzar el registro histórico.

De esta manera, La Bombonera será escenario de una noche en la que el Xeneize tendrá la posibilidad de escribir otra página en sus estadísticas. El objetivo estará puesto en los dos frentes: avanzar en el Clausura y alcanzar una marca defensiva que solamente consiguió cuatro veces.