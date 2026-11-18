Boca Juniors emprenderá este miércoles su viaje rumbo a Colombia con la mira puesta en la gran final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil el próximo sábado a las 19:30 (hora de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El conjunto "Xeneize" afronta esta definición con el objetivo central de cortar una racha de 18 años sin conquistas internacionales.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena atraviesa un presente de marcada regularidad que alimenta la ilusión de alcanzar una histórica quíntuple corona en la temporada.

Boca ya se consagró campeón de Liga tras finalizar en lo más alto de la tabla anual, aguarda también por la definición de la Copa Argentina y sigue en carrera en los octavos de final del Torneo Clausura, certamen que además abre la puerta para disputar el Trofeo de Campeones.

En el plano estrictamente continental, la cita en suelo colombiano representa una oportunidad de doble impacto para la institución de la Ribera. De imponerse ante el conjunto brasileño, Boca no solo dejará atrás casi dos décadas de sequía fuera del país —su última vuelta olímpica internacional fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí—, sino que también se convertirá en el máximo ganador histórico de la Copa Sudamericana al alcanzar su tercer trofeo, tras las consagraciones obtenidas en 2005 y 2006.

En cuanto al armado de la formación titular para medirse ante Atlético Mineiro, el cuerpo técnico mantiene una única incógnita en el frente de ataque. Con las presencias confirmadas del colombiano Sebastián Villa y del uruguayo Miguel Merentiel, el entrenador evalúa quién ocupará el tercer lugar en la ofensiva entre Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores, quien se consolidó como una de las grandes revelaciones del fútbol argentino durante el último semestre.