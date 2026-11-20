Boca Juniors tiene la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol sudamericano si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize buscará convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces el certamen y quedar como máximo ganador en soledad.

El conjunto de La Ribera ya levantó el trofeo en las ediciones 2004 y 2005, cuando consiguió dos consagraciones consecutivas. Ahora, tendrá la oportunidad de alcanzar una tercera corona y romper el empate que mantiene con otros cinco clubes en lo más alto del historial.

Los seis equipos que comparten el récord

Actualmente, Boca comparte el primer lugar del palmarés de la Copa Sudamericana con Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús. Todos consiguieron dos títulos, por lo que una victoria ante el equipo brasileño le permitiría al Xeneize establecer una marca inédita.

Además, Boca conserva una distinción particular dentro de la competencia: es el único club que logró ganar dos ediciones consecutivas. Aquella marca fue conseguida con los títulos de 2004 y 2005, una racha que ningún otro equipo pudo repetir hasta el momento.

Una sequía internacional que quiere terminar

La final también representa una oportunidad para que el conjunto argentino vuelva a levantar un trofeo internacional después de casi dos décadas. Su última consagración continental fue la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí por un resultado global de 5-3.

En aquella definición, Boca ganó 3-1 el encuentro de ida, disputado en Avellaneda, y empató 2-2 en la Bombonera el 27 de agosto de ese año. Desde entonces, el club no volvió a conquistar un título internacional oficial.

La final ante Atlético Mineiro

El partido decisivo se disputará este sábado desde las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Frente a Atlético Mineiro, Boca tendrá la posibilidad de conseguir dos objetivos en una misma noche: recuperar la gloria internacional y convertirse en el primer tricampeón de la historia de la Sudamericana.