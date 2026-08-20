Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca en medio de la búsqueda de un marcador central que lleva adelante el entrenador Rodolfo Arruabarrena. El defensor de 24 años pertenece a Independiente, donde atraviesa un presente irregular, y desde Avellaneda pretenden transferirlo antes del cierre del mercado.

La posibilidad surgió mientras el Xeneize analiza alternativas para reforzar la zaga. La situación tomó mayor relevancia por la posibilidad de que Lautaro Di Lollo sea transferido a Benfica, algo que podría generar un movimiento en el plantel.

Sin embargo, Lomónaco no sería la primera opción del entrenador. Arruabarrena busca un defensor con determinadas características y, aunque no descartó al futbolista del Rojo, por ahora la posibilidad no avanzó de manera concreta.

Independiente busca una salida

Lomónaco ya había estado en el radar de Boca durante 2025. Ahora volvió a aparecer como una alternativa, aunque su presente deportivo modificó el escenario.

El defensor no atraviesa su mejor momento en Independiente y la dirigencia del club de Avellaneda analiza una transferencia para evitar que su cotización continúe bajando. Su vínculo con el Rojo se extiende hasta diciembre de 2028 y todavía no trascendió cuál sería el monto pretendido para concretar una eventual salida.

En Boca, mientras tanto, ya hubo otros nombres vinculados con la búsqueda de un marcador central. Jhohan Romaña, Santiago Núñez e Ignacio Ovando fueron algunas de las alternativas que aparecieron durante el mercado de pases.

La posible salida de Di Lollo

Uno de los factores que puede acelerar la búsqueda de Boca es la situación de Lautaro Di Lollo. El juvenil está en la mira de Benfica y una propuesta concreta podría modificar los planes del cuerpo técnico.

El mercado europeo permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, por lo que todavía existe margen para que se produzcan movimientos en el plantel.

Pese a las distintas versiones, desde la dirigencia de Boca sostienen que el equipo podría quedarse con los defensores que actualmente integran el plantel. La decisión final dependerá, en buena medida, de si Arruabarrena insiste en incorporar un jugador para ese sector. Por ahora, Lomónaco aparece como un nombre ofrecido, pero no como una incorporación definida para el Xeneize.