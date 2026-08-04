Boca acelera en el mercado de pases y busca un delantero de jerarquía para reforzar el ataque de cara al segundo semestre de competencia. En medio de la danza de nombres, uno comenzó a tomar fuerza: Enner Valencia, el experimentado goleador ecuatoriano de 36 años.

Según reveló Olé, el delantero aparece como una de las alternativas que analiza el Xeneize. Valencia estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Talleres de Córdoba, pero finalmente rechazó la propuesta. En los últimos meses, el futbolista también había evaluado la posibilidad de regresar al fútbol ecuatoriano para estar cerca de su familia.

Actualmente, Valencia se encuentra libre luego de su paso por Pachuca de México, club al que llegó procedente de Internacional de Brasil tras su regreso de Europa. A sus 36 años, busca un nuevo desafío para la etapa final de una extensa carrera profesional.

El ecuatoriano cuenta con una importante trayectoria internacional. Entre 2014 y 2017 jugó en la Premier League inglesa, donde defendió las camisetas del West Ham y Everton. Además, pasó por clubes de Ecuador, México, Brasil y Turquía.

Su recorrido también incluye una destacada actuación con la selección de Ecuador, de la que es el máximo goleador histórico y el quinto futbolista con más presencias. Valencia disputó 109 partidos y convirtió 49 goles con la camiseta de su país.

Además, participó en tres Mundiales y marcó seis goles en esa competencia. También tuvo una extensa participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Si finalmente se concreta su llegada, Boca sumaría a Valencia como su cuarto delantero centro, junto a Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez. El Xeneize, además, liberó un cupo de extranjero tras la venta de Marcelo Saracchi a la MLS.

Los números de Enner Valencia en su carrera

Valencia comenzó su carrera profesional en Emelec de Ecuador y posteriormente pasó por México, Inglaterra, Turquía y Brasil. En total, acumula 590 partidos, 187 goles y 70 asistencias a nivel clubes.

El delantero fue campeón con Emelec, Tigres de México e Internacional de Brasil.

Club por club:

Emelec: 118 partidos, 23 goles, 21 asistencias y 1 título.

Pachuca: 47 partidos, 26 goles y 3 asistencias.

West Ham: 68 partidos, 10 goles y 7 asistencias.

Everton: 23 partidos, 3 goles y 1 asistencia.

Tigres: 118 partidos, 34 goles, 14 asistencias y 3 títulos.

Fenerbahçe: 116 partidos, 59 goles y 17 asistencias.

Internacional: 100 partidos, 31 goles, 7 asistencias y 1 título.

Con experiencia mundialista, recorrido europeo y una extensa trayectoria internacional, Enner Valencia aparece ahora en el radar de Boca, que busca sumar jerarquía ofensiva para afrontar la segunda mitad del año.