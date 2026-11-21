Volanta: Gloria continental

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Boca Juniors volvió a gritar campeón internacional después de 18 años. El Xeneize derrotó este sábado 21 de noviembre por 2-0 a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena conquistó su tercera Sudamericana y puso fin a una larga espera que se extendía desde 2008.

El conjunto argentino fue protagonista desde el comienzo y mostró una clara superioridad sobre su rival brasileño. Con intensidad, presión y situaciones de peligro, Boca salió decidido a quedarse con el trofeo y rápidamente comenzó a inclinar el desarrollo del encuentro a su favor.

La primera emoción llegó en los minutos iniciales, cuando Ascacíbar convirtió tras una asistencia de Sebastián Villa, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, el mediocampista tendría revancha poco después.

A los 15 minutos del primer tiempo, tras un remate de Tomás Aranda que rebotó en un defensor, Ascacíbar capturó la pelota dentro del área y sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero Éverson. El 1-0 desató el festejo de los hinchas xeneizes que coparon las tribunas de Barranquilla.

Lejos de conformarse con la ventaja, Boca continuó buscando ampliar la diferencia. Merentiel tuvo oportunidades para convertir, mientras que Lautaro Di Lollo también estuvo cerca con un cabezazo que encontró una buena respuesta del arquero brasileño.

Merentiel liquidó la final

Atlético Mineiro intentó reaccionar en el complemento con tres modificaciones dispuestas por su entrenador, Eduardo Domínguez. Sin embargo, apenas habían transcurrido dos minutos cuando Boca volvió a golpear.

Sebastián Villa protagonizó una gran corrida por la izquierda, desbordó y envió un centro preciso para que Miguel Merentiel apareciera dentro del área y marcara el 2-0. El delantero uruguayo tuvo su revancha después de las oportunidades desperdiciadas durante la primera mitad.

Con dos goles de ventaja, el equipo argentino manejó el desarrollo del encuentro. Mineiro buscó descontar, pero se encontró con una defensa firme y las intervenciones del arquero Álvaro Montero, que contribuyeron a sostener el resultado.

El pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte desató la celebración de los jugadores y de miles de hinchas de Boca que acompañaron al equipo en Colombia.

Una conquista que termina con 18 años de espera

El título tiene un significado especial para Boca. Su última consagración internacional había sido en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana. Desde entonces, el club acumuló frustraciones, entre ellas las finales perdidas de la Copa Libertadores en 2012, 2018 y 2023.

Con esta victoria, Boca alcanzó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y sumó su decimonoveno título internacional.

Además, el equipo conducido por el Vasco Arruabarrena consiguió la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027.

Dieciocho años después de su última alegría continental, Boca volvió a levantar un trofeo internacional. Esta vez fue en Barranquilla, donde el azul y oro volvió a escribir una página de gloria en su historia.

Epígrafe: Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro y conquistó su tercera Copa Sudamericana tras 18 años de espera.