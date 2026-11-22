“¡Dale campeón, dale campeón!”. El grito se multiplicó una y otra vez en el corazón de San Juan. No importó el viento que llegó a la provincia. Tampoco la hora. Había una alegría que necesitaba salir a la calle, compartirse y gritarse a los cuatro vientos. Después de 18 años sin conquistar un título internacional, Boca Juniors volvía a levantar una copa y los hinchas sanjuaninos tenían una cita impostergable: la tradicional vuelta olímpica en la Plaza 25 de Mayo.

La noche de este sábado 21 de noviembre tuvo todos los condimentos de una fiesta popular. Banderas azul y oro flameando por las calles, camisetas de distintas épocas, familias enteras y una multitud de simpatizantes que se congregó frente a la Catedral para celebrar la consagración de Boca como campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Desde distintos puntos del Gran San Juan comenzaron a llegar los hinchas. Decenas y decenas de vehículos recorrieron las calles céntricas a puro bocinazo, con banderas que sobresalían por las ventanillas y simpatizantes que gritaban de alegría. La caravana tenía un destino común: la Plaza 25 de Mayo, ese lugar donde tantas veces los sanjuaninos celebraron las grandes conquistas deportivas.

Allí, el azul y el amarillo se adueñaron del paisaje. Los cánticos no paraban, los brazos se levantaban y cada nuevo grito de “¡Dale campeón!” encontraba respuesta entre los cientos de hinchas que compartían una emoción difícil de contener.

Una pasión que se transmite de generación en generación

Entre las postales que dejó la celebración hubo una que resumió el espíritu de la noche: un padre caminando de la mano de su pequeño hijo, ambos vestidos con camisetas de Boca, rumbo a los festejos. Una escena sencilla, pero cargada de significado. Porque el fútbol también es eso: una pasión que se hereda, que pasa de padres a hijos y que encuentra en las grandes alegrías una manera de unir generaciones.

En la plaza había chicos subidos a los hombros de sus padres, amigos abrazados, jóvenes que cantaban sin parar y familias completas que eligieron compartir juntas una noche especial. Algunos agitaban enormes banderas, otros lucían camisetas históricas y muchos registraban con sus celulares un momento que quedará guardado en la memoria xeneize.

El campanil de la Catedral, iluminado en medio de la noche, fue testigo de una celebración que llenó de vida el centro sanjuanino. Los hinchas saltaban, cantaban y hacían flamear sus banderas, mientras los bocinazos de los automovilistas seguían acompañando la fiesta desde las calles aledañas.

La alegría que pudo más que el viento

No era un festejo cualquiera. Boca volvía a consagrarse en el plano internacional después de 18 años, desde aquella Recopa Sudamericana obtenida en 2008 frente a Arsenal de Sarandí. Si bien durante ese período el Xeneize conquistó distintos títulos nacionales, la posibilidad de volver a levantar un trofeo continental se había convertido en una larga espera para sus hinchas.

Y esa espera también se sintió en San Juan. En cada abrazo, en cada bandera levantada y en cada garganta que repetía el grito de campeón había algo más que la alegría por un resultado deportivo. Estaba el desahogo de tantos años, las ilusiones renovadas y el orgullo de volver a ver al equipo celebrar una conquista internacional.

El clima tampoco logró apagar la celebración. Pese al viento que llegó a la provincia durante la noche del sábado, los simpatizantes salieron igual. Porque después de semejante espera, quedarse en casa no parecía una opción.

La copa se levantó a miles de kilómetros, en Barranquilla, Colombia, pero San Juan tuvo su propia vuelta olímpica. Fue una noche de bocinazos, banderas, familias y abrazos. Una noche en la que la Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en una tribuna a cielo abierto.

Y entre tantas voces, una canción resumió todo lo que se vivía en el centro sanjuanino: “¡Dale campeón, dale campeón!”.