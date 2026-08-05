Boca oficializó este miércoles la salida a préstamo de Iker Zufiaurre, una de las promesas surgidas de sus divisiones inferiores. El delantero continuará su carrera en Albión, de la Primera División de Uruguay, hasta el 30 de junio de 2027, en una operación sin cargo y sin opción de compra.

La cesión tiene además un objetivo concreto para el Xeneize: liberar un lugar en el plantel para avanzar por Enner Valencia, uno de los principales apuntados por el presidente Juan Román Riquelme en este mercado de pases.

Aunque se marcha de manera temporal, Zufiaurre seguirá vinculado a Boca. El atacante renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y buscará en Uruguay la continuidad necesaria para sumar experiencia y regresar con mayor rodaje.

Una de las grandes promesas de las Inferiores

Zufiaurre nació en Córdoba en 2005 y llegó a Boca durante su infancia. En las categorías juveniles se destacó con 29 goles en los torneos de AFA y fue protagonista de distintas camadas.

Entre sus actuaciones más importantes aparece el doblete que marcó en la Copa Libertadores Sub-20 de 2024, torneo en el que Boca llegó a la final. También participó del Tokyo U-14 de 2019 y de la Copa Evo 2022, que el Xeneize conquistó tras vencer a River en la final con un gol suyo.

Su crecimiento lo llevó a la Reserva, donde debutó en 2023 ante Unión. En esa categoría marcó 15 goles, incluidos dos en el Superclásico, y fue clave en la conquista del Trofeo de Campeones 2025 al convertir el gol del triunfo en la final.

Su paso por Primera y la Selección

El delantero también fue convocado a la Selección argentina Sub-20 dirigida por Diego Placente. Disputó tres partidos y formó parte del plantel que jugó el Torneo COTIF L’Alcúdia 2024, donde marcó un gol y llegó hasta la final.

Su debut en Primera División con Boca se produjo en 2024 frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Desde entonces acumuló 13 partidos oficiales y dejó como uno de sus principales recuerdos el golazo que convirtió ante Vélez.

Ahora, el atacante tendrá una nueva etapa en el fútbol uruguayo. Boca espera que la cesión le permita ganar minutos y experiencia, mientras la dirigencia continúa trabajando para concretar la llegada de Enner Valencia.