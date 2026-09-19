“Leonel Flores: DE SELECCIÓN”, publicó Boca junto a una fotografía del juvenil con la camiseta azul y oro. La institución agregó: “El delantero hecho en Boca Predio fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. ¡Vamos Leo!”.

La convocatoria representa un nuevo paso para un futbolista que tuvo un ascenso rápido dentro de la estructura del club. En cuestión de meses pasó de Boca Predio a Reserva, llegó al plantel profesional y ahora fue incluido en la lista de la Selección Mayor.

El entrenador Lionel Scaloni amplió la nómina para la próxima fecha FIFA con seis futbolistas provenientes del fútbol argentino. Además de Flores, fueron citados Tomás Palacios, de Estudiantes, y cuatro jugadores de River.

Flores tendrá una situación particular

La citación tendrá una particularidad para el delantero de Boca. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, Flores deberá presentarse en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para comenzar los entrenamientos con el seleccionado, pero luego será liberado para disputar un compromiso con su club.

La AFA comunicó que “los jugadores Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes”. Una vez finalizados esos partidos, ambos futbolistas volverán a incorporarse a los trabajos de la Selección.

De esta manera, Flores podrá continuar a disposición de Boca durante un tramo importante de la temporada mientras comienza su primera experiencia con el seleccionado argentino.

Un recorrido que se aceleró en pocos meses

El delantero surgido de las divisiones formativas de Boca tendrá ahora la posibilidad de compartir entrenamientos con futbolistas de la Selección Mayor. Su convocatoria se produjo luego de sus primeras apariciones en Primera y en medio de la consideración del cuerpo técnico de Boca.

Para el club, la citación también representa el reconocimiento al trabajo realizado en Boca Predio. El mensaje publicado en sus redes sociales puso el foco justamente en ese recorrido y en el crecimiento del juvenil desde las inferiores hasta llegar a la Selección argentina.