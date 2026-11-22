Boca Juniors aprovechó la consagración en la Copa Sudamericana 2026 para lanzar una chicana a Independiente a través de sus redes sociales. Después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize publicó una imagen con un mensaje que hizo referencia a su nuevo lugar entre los clubes con más títulos internacionales del continente.

La cuenta oficial del conjunto de la Ribera compartió una fotografía de Leandro Paredes levantando el trofeo y destacó que alcanzó las 19 conquistas internacionales. De esta manera, superó a Independiente, que hasta antes de la final compartía con Boca el liderazgo histórico con 18 títulos.

El mensaje que apuntó directamente a Independiente

La publicación realizada en la cuenta oficial de Boca en X estuvo acompañada por una frase contundente: "El que más copas ganó. 19 títulos internacionales". Además, el club agregó otra referencia directa al Rojo con la expresión "El verdadero Rey", en alusión al apodo de Rey de Copas que identifica históricamente a Independiente.

La conquista de la Copa Sudamericana permitió que el Xeneize quedara en soledad como el equipo argentino con más títulos internacionales. El mensaje rápidamente se convirtió en una nueva provocación dentro de la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Boca ya piensa en la séptima Libertadores

Más allá del festejo por la Sudamericana, la consagración también le permitió a Boca reafirmar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El equipo ya tenía asegurada su participación por haber ganado la tabla anual y ahora buscará conquistar nuevamente el máximo torneo continental.

El gran objetivo del Xeneize será alcanzar su séptima Copa Libertadores, una conquista que le permitiría igualar a Independiente como máximo ganador de la competencia. De esta manera, la rivalidad por los títulos internacionales tendrá un nuevo capítulo durante la próxima temporada.

La Recopa, otro desafío internacional

La consagración también le abrirá a Boca la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Copa Libertadores. El rival saldrá del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, cuya definición está prevista para el sábado 28 de noviembre.

Así, el conjunto de la Ribera celebró una nueva conquista internacional y aprovechó el momento para marcar diferencias con Independiente. Mientras tanto, el equipo ya tiene por delante nuevos desafíos para seguir ampliando su palmarés.