Boca logró el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O'Higgins en Chile. Sin embargo, lejos de celebrar el rendimiento del equipo, Rodolfo Arruabarrena realizó una fuerte autocrítica y reconoció que la actuación del Xeneize estuvo muy por debajo de lo esperado.

"No me ha gustado la manera. Hemos sufrido después de los 10 o 15 minutos del primer tiempo. El rival fue superior", afirmó el entrenador en conferencia de prensa, apenas finalizado el encuentro disputado en Rancagua. Aunque destacó que el principal objetivo era clasificar, dejó en claro su preocupación por el funcionamiento colectivo.

El Vasco fue todavía más contundente al analizar el presente futbolístico de Boca. "Soy autocrítico: de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir. Hemos estado muy imprecisos, erráticos y nos faltó animarnos más a jugar", sostuvo. Además, remarcó que el conjunto chileno dominó gran parte del partido y complicó al Xeneize pese a no generar demasiadas situaciones claras de gol.

Arruabarrena también explicó que el equipo todavía atraviesa un proceso de construcción. "Llevamos un mes y medio de trabajo. Necesitamos mejorar mucho. Los jugadores están contentos por haber pasado, pero no por la actuación", señaló.

Pensando en lo que viene, el DT anticipó que Boca deberá elevar su nivel para afrontar una seguidilla de partidos exigentes, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Además, confirmó que la dirigencia continúa trabajando para incorporar un centrodelantero antes del cierre del mercado de pases. "El presidente está intentándolo", reveló.

Tras dejar en el camino a O'Higgins, Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana, una serie en la que Arruabarrena espera mostrar una versión mucho más sólida de su equipo.