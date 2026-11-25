Boca Juniors confirmó la lista de convocados para enfrentar a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. La principal novedad es la presencia de Leandro Paredes, quien había generado preocupación luego de sufrir un desmayo durante los festejos posteriores a la final de la Copa Sudamericana.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió convocar a 24 futbolistas para el encuentro que se disputará desde las 21 en La Bombonera. A pesar del reciente desgaste físico por el partido ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el técnico incluyó a sus habituales titulares y no reservó a las principales figuras del equipo.

La situación de Paredes era una de las principales incógnitas en la previa. El capitán del Xeneize sufrió una descompensación durante una entrevista televisiva después de la consagración internacional. Tras ese episodio, fue trasladado para realizarse controles médicos.

Este martes, antes del entrenamiento en Ezeiza, el mediocampista se sometió a nuevos estudios de sangre. Aunque continuará bajo seguimiento médico, desde el cuerpo médico consideraron que está en condiciones de integrar el plantel para el compromiso ante el conjunto mendocino.

La convocatoria representa una señal importante para Boca, que buscará avanzar a los cuartos de final del campeonato local apenas cuatro días después de conquistar la Copa Sudamericana.

Las bajas en la lista de Boca

En comparación con la nómina de 33 jugadores que viajaron a Colombia para disputar la final internacional, Arruabarrena redujo la convocatoria a 24 futbolistas.

Entre las ausencias aparecen Milton Giménez, Ángel Romero, Marco Pellegrino y Dylan Gorosito, quienes quedaron afuera de la lista para el cruce eliminatorio.

Con los principales titulares a disposición, el entrenador tendrá la posibilidad de repetir buena parte del equipo que consiguió el título internacional, aunque deberá evaluar el desgaste acumulado por sus jugadores.

Cuándo juega Boca ante Independiente Rivadavia

Boca recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera. El encuentro corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y será transmitido por ESPN Premium.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia y Esgrima de La Plata, que consiguió su clasificación tras eliminar a Newell's.