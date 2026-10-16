Boca Juniors confirmó este jueves 15 de octubre la lista de 25 jugadores convocados para enfrentar a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió mantener a buena parte de sus titulares, aunque no podrá contar con Leandro Paredes ni Sebastián Villa, dos ausencias importantes en un momento decisivo de la temporada. Además, incorporó juveniles y recuperó alternativas para el mediocampo.

El encuentro se disputará este viernes 16 de octubre, desde las 21.30, en La Bombonera. El Xeneize buscará recuperarse de la derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras intenta mantenerse en los primeros puestos del campeonato local.

La principal novedad pasa por las ausencias de Paredes y Villa. El capitán continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho, mientras que el delantero colombiano sufrió un esguince en el tobillo derecho y será preservado para el compromiso internacional.

A estas bajas se suma Alan Velasco, quien tampoco aparece en la nómina debido a una lesión muscular.

Las novedades de Arruabarrena para enfrentar a Talleres

Entre los futbolistas seleccionados aparecen Rodrigo Battaglia, Joaquín Ruiz y Rodrigo Bacidalupe. Este último, goleador de la Reserva, vuelve a tener una oportunidad de integrar el plantel profesional ante la ausencia de Villa.

Battaglia, por su parte, continúa sumando convocatorias después de una extensa recuperación por una operación en el tendón de Aquiles. El mediocampista podría tener sus primeros minutos oficiales tras la intervención.

El entrenador todavía no confirmó la formación titular, aunque se espera que realice algunas modificaciones para administrar las cargas físicas del plantel.

Pese a la cercanía del partido decisivo por la Copa Sudamericana, Arruabarrena evitó presentar una convocatoria completamente alternativa.

La lista de convocados de Boca ante Talleres

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Marco Pellegrino, Leandro Lozano, Malcom Braida, Dylan Gorosito y Ayrton Costa.

Mediocampistas: Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Carlos Palacios.

Delanteros: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Enner Valencia, Ángel Romero y Rodrigo Bacidalupe.

Cuándo juega Boca contra Talleres y qué se viene

Boca recibirá a Talleres este viernes a las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Actualmente, el conjunto dirigido por Arruabarrena se encuentra en zona de clasificación a los playoffs y ocupa el segundo lugar de la tabla anual, a un punto de Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el calendario no ofrece descanso. El próximo martes deberá visitar a Vasco da Gama en Brasil para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde buscará revertir la derrota sufrida como local.

En ese contexto, la recuperación de Paredes y Villa será una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico durante los próximos días.