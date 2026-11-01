Boca Juniors tiene definida su formación para enfrentar a River Plate este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador Rodolfo Arruabarrena resolvió realizar dos modificaciones respecto del equipo que derrotó a Independiente y apostará por Sebastián Villa desde el arranque, en un Superclásico determinante para las aspiraciones del Xeneize en la tabla anual.

Una de las principales novedades será el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor se recuperó de la molestia física que le impidió participar del último compromiso frente al Rojo y recuperará su lugar entre los titulares. De esta manera, Malcom Braida volverá al banco de suplentes.

La segunda modificación estará en el sector ofensivo, donde Sebastián Villa ocupará el lugar de Alan Velasco. El colombiano había comenzado como suplente ante Independiente, pero su ingreso resultó determinante, ya que asistió a Facundo Herrera para convertir el gol que le permitió a Boca imponerse por 1 a 0 en Avellaneda.

En el mediocampo, Arruabarrena mantendrá la estructura que utilizó durante los últimos compromisos. Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado serán los encargados de aportar equilibrio, recuperación y generación de juego.

Por su parte, Miguel Merentiel continuará como principal referencia ofensiva, acompañado por Leonel Flores y Villa. Con esta disposición, el entrenador buscará aprovechar la velocidad por las bandas y generar situaciones de peligro frente a la defensa del Millonario.

La formación confirmada de Boca ante River

Boca saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El equipo dirigido por Arruabarrena llega después de vencer a Independiente y afrontará un encuentro fundamental para mantenerse en la pelea por la tabla anual y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Del otro lado estará River, conducido por Leonardo Ponzio, que también necesita sumar para sostener sus posibilidades de disputar el máximo torneo continental durante la próxima temporada.

El Superclásico comenzará a las 15, tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.