Boca afrontará este jueves un partido decisivo cuando visite a O'Higgins, en Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego del triunfo por 1-0 conseguido en La Bombonera, el Xeneize intentará sellar el pase a los octavos de final con una formación que presenta dos modificaciones respecto al encuentro de ida.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena apostará por un equipo con mayoría de titulares para dejar atrás la dura derrota sufrida ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura y enfocarse de lleno en el objetivo internacional.

El once de Boca

La formación elegida por Arruabarrena será con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Las principales novedades son el regreso de algunos habituales titulares, con la intención de sostener la ventaja obtenida en la ida y evitar sobresaltos en territorio chileno.

Boca va por el pase a octavos

El Xeneize llega con una mínima diferencia gracias al gol de Miguel Merentiel en el primer encuentro disputado en La Bombonera. Con un empate le alcanzará para avanzar de ronda, mientras que O'Higgins está obligado a ganar para extender la serie o clasificar.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de DSports.

Los datos de O'Higgins vs. Boca