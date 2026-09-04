Boca Juniors dio un nuevo paso en su objetivo de avanzar con el desarrollo del predio de Casa Amarilla y una eventual ampliación de La Bombonera. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un permiso que regulariza durante los próximos 20 años el uso de sectores que el club ocupa desde hace décadas.

La medida autoriza al Xeneize al uso exclusivo, precario y gratuito de tres tramos de calles que atraviesan las instalaciones del estadio Alberto J. Armando y del complejo de Casa Amarilla. La iniciativa atravesó previamente las audiencias públicas y finalmente recibió 53 votos afirmativos, ninguno negativo y dos abstenciones.

Los sectores alcanzados corresponden a Wenceslao Villafañe, entre Del Valle Iberlucea y Espora; Espora, entre Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle; y Aristóbulo del Valle, entre Espora e Irala.

Según explicó Boca mediante un comunicado oficial, estos espacios son utilizados desde hace años para actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias. Además, indicó que los terrenos nunca habían sido abiertos como calles ni contaban con infraestructura pública.

La autorización permite ahora darle un marco legal y estable a una situación que se mantenía desde hacía décadas y le brinda al club mayor previsibilidad para organizar y desarrollar el predio.

Sin embargo, la decisión de la Legislatura no representa una autorización para comenzar las obras de ampliación de La Bombonera. El permiso constituye un avance administrativo que podría facilitar la planificación del proyecto, sobre el que la dirigencia todavía evita brindar detalles definitivos.

En los últimos días, Juan Román Riquelme volvió a referirse al futuro del estadio y aseguró que Boca continúa trabajando en diferentes autorizaciones. El presidente xeneize señaló que el club ya cuenta con permisos relacionados con el polideportivo y las vías, mientras los responsables del proyecto continúan trabajando sobre los aspectos técnicos.

Riquelme explicó que la dirigencia busca avanzar con cautela y comunicar el proyecto cuando tenga certezas de que podrá concretarse. Mientras tanto, Boca continúa realizando reformas en distintos sectores de La Bombonera y gestionando los permisos necesarios para uno de los grandes objetivos institucionales que mantiene expectantes a sus hinchas.