La Justicia de Brasil ratificó este jueves 15 de octubre que el partido de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La resolución llegó después de varios días de disputas judiciales por la utilización del escenario y permitió despejar las dudas sobre la sede del encuentro, programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30, hora argentina.

El nuevo fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el pedido presentado por el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, encargado de administrar el Maracaná. Ambas instituciones buscaban impedir que Vasco utilizara el estadio, pero la Justicia mantuvo vigente la autorización que había obtenido el conjunto carioca.

Tras conocerse la decisión, la Conmebol confirmó a la dirigencia de Boca que el encuentro se disputará en el histórico escenario brasileño, por lo que ambos equipos podrán avanzar con la organización de la semifinal.

Por qué Boca y Vasco no tenían estadio confirmado

La polémica comenzó porque Vasco da Gama no puede disputar esta instancia de la Copa Sudamericana en su estadio habitual, São Januário, debido a que no cumple con la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la Conmebol.

Ante esta situación, el club solicitó utilizar el Maracaná, pero encontró la oposición del consorcio que administra el recinto. Flamengo y Fluminense presentaron distintas medidas judiciales para evitar que el encuentro se desarrollara allí, al considerar que existían inconvenientes organizativos y posibles riesgos para las instalaciones.

La disputa atravesó varias instancias hasta que el Superior Tribunal de Justicia rechazó el último recurso. El organismo consideró que el consorcio no tenía legitimidad para impulsar ese pedido y que no se había demostrado un perjuicio grave al interés público.

Durante el conflicto, incluso se evaluó la posibilidad de trasladar el encuentro a Paraguay, aunque esa alternativa quedó descartada tras la resolución favorable a Vasco.

Qué necesita Boca para clasificar a la final de la Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará a la revancha con la obligación de revertir el resultado adverso de la ida, disputada el martes 13 de octubre en la Bombonera.

En aquel encuentro, Vasco da Gama consiguió una victoria por 1-0 gracias a un gol de Adson durante el primer tiempo, resultado que le permite afrontar la definición con ventaja.

Para avanzar a la final, Boca deberá ganar por una diferencia de dos goles o más. Si consigue imponerse por un solo tanto, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. En cambio, un empate o una derrota significarán la eliminación del conjunto argentino.

Cuándo juega Boca contra Vasco da Gama

La revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Vasco contará con el apoyo de su público, ya que las entradas disponibles para el compromiso se encuentran agotadas. Boca, por su parte, intentará conseguir una victoria que le permita regresar a una final continental y mantener viva la ilusión de conquistar el título.