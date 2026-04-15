Miércoles 15 de Abril
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Deportes > Mundo Xeneize

Boca decidió no buscar reemplazo para Marchesín pese al cupo de Conmebol

El arquero sufrió la rotura de ligamentos ante Barcelona. Pese a la chance de sumar un refuerzo, el Xeneize esperará al mercado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Boca no usará el cupo para reemplazar a Marchesín.
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