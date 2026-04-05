El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, define el equipo para el debut en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Universidad Católica de Chile en el inicio del Grupo D. El partido se jugará este martes a las 21:30 y marcará el regreso del Xeneize a la fase de grupos del máximo torneo continental.

El equipo llega entonado tras la victoria ante Talleres por el torneo local y con una base que se mantuvo en la mayoría de los partidos recientes. Sin embargo, el DT analiza variantes, especialmente en el mediocampo, donde podrían darse dos regresos importantes.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Leandro Paredes, quien podría volver a la titularidad para aportar experiencia y manejo de juego en el debut internacional. Su presencia es una de las principales novedades en la formación que se perfila.

Además, el entrenador mantiene algunas dudas en distintas líneas del equipo, aunque la intención es sostener la base que viene en racha positiva. Boca acumula varios partidos sin derrotas y buscará trasladar ese buen momento al plano internacional.

El probable once incluiría a Leandro Brey en el arco; una defensa con Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; un mediocampo con variantes en evaluación; y una delantera encabezada por Merentiel y Bareiro.

El debut será clave para las aspiraciones del equipo en un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, en un certamen donde Boca buscará volver a ser protagonista tras varias temporadas sin peso internacional.