Boca recibirá este viernes a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 y el Vasco Arruabarrena prepara una formación con varios suplentes. El entrenador busca cuidar a algunos titulares de cara al partido de vuelta ante San Pablo por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

La decisión plantea un equilibrio entre la necesidad de preservar a sus principales futbolistas y la obligación de sumar en el campeonato local. Un tropiezo como local podría complicar la pelea del Xeneize por uno de los tres primeros lugares de la Tabla Anual.

Montero será baja

Álvaro Montero recibió autorización de Arruabarrena y de la dirigencia para viajar a Colombia luego del triunfo ante San Pablo. El arquero viajó para despedir a su abuela, una persona muy cercana, y en su lugar estará Leandro Brey.

En la defensa, Ayrton Costa no llegó a recuperarse y Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse, aunque todavía no lo hizo a la par del grupo. Nicolás Figal y Marco Pellegrino aparecen como los centrales, mientras Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho.

Las dudas del equipo

Matías Satas y Lautaro Blanco compiten por el puesto de lateral izquierdo, mientras Camilo Rey Domenech quedó en duda por una molestia física que presentó el jueves. Si llega en condiciones, estaría acompañado por Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Carlos Palacios jugaría unos metros más adelantado, aunque tampoco se descarta que ocupe su lugar el chileno de pasado en Huracán. En ataque, la dupla estaría integrada por Sebastián Villa y Enner Valencia.

La posible formación

La formación que maneja Arruabarrena es: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech y Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia.

Boca y Central Córdoba jugarán este viernes 11 de septiembre a las 21:30. El encuentro corresponde a la novena fecha del Torneo Clausura.