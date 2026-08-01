Mientras Boca Juniors continúa enfocado en la competencia y en la búsqueda de nuevos refuerzos, la dirigencia también trabaja en otro frente: reducir el plantel profesional. Rodolfo Arruabarrena ya definió qué futbolistas no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada y el Consejo de Fútbol busca resolver sus salidas en este mercado de pases.

El caso más resonante es el de Exequiel "Changuito" Zeballos. El delantero estaba muy cerca de convertirse en jugador del Napoli, pero la operación se encuentra frenada y, mientras se resuelve su futuro, quedó fuera de la consideración del cuerpo técnico. El atacante ya no integra las convocatorias y espera una definición sobre su próximo destino.

Pero Zeballos no es el único. También aparecen en la lista de prescindibles futbolistas como Juan Ramírez, Lucas Janson, Agustín Martegani y Nicolás Orsini, quienes tampoco serán prioridad para el entrenador y negocian alternativas para continuar sus carreras en otros clubes.

Boca busca descomprimir el plantel

La intención del club es concretar la salida de estos jugadores antes del cierre del mercado, ya sea mediante transferencias, préstamos o rescisiones de contrato. De esa manera, Boca no solo reducirá la cantidad de futbolistas sin lugar en el plantel, sino que además liberará cupos y masa salarial para afrontar nuevas incorporaciones si surge alguna oportunidad.

Con el equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Arruabarrena pretende trabajar con un grupo más reducido y conformado únicamente por jugadores que tengan posibilidades reales de sumar minutos durante el segundo semestre de la temporada.

Epígrafe: Boca acelera la salida de varios futbolistas que quedaron fuera de los planes de Rodolfo Arruabarrena.