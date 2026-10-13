Boca ultima detalles de la formación que presentará este martes ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21:30 en La Bombonera y Rodolfo Arruabarrena deberá rearmar el mediocampo por las ausencias de Leandro Paredes y Alan Velasco.

El entrenador perfila a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La principal ausencia será Paredes, quien sufrió una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho y quedó descartado para los dos encuentros de la serie. Velasco también estará afuera por lesión.

Ante esas bajas, Ascacibar y Delgado aparecen como la dupla destinada a sostener el mediocampo, mientras que Palacios tendrá mayor libertad para conectar con los tres futbolistas de ataque.

Boca apuesta por Merentiel y Villa

Arruabarrena mantendría a Merentiel como referencia ofensiva acompañado por Villa y Leonel Flores. La intención del Xeneize será aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil.

Boca llega a esta instancia después de eliminar a São Paulo en los cuartos de final y buscará volver a disputar una definición internacional.

La Bombonera será el escenario del primer capítulo de una serie que se resolverá una semana después en Río de Janeiro.

La formación que prepara Vasco da Gama

Del otro lado, Vasco da Gama también tendrá ausencias. Facundo Colidio no estará disponible debido a que no pudo ser incorporado en la lista de buena fe para esta instancia de la competencia.

El conjunto brasileño tendría a Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

La propuesta del equipo dirigido por Pedro Emanuel será intentar sostener la serie como visitante para definir la clasificación en Brasil.

Cuándo se juega la revancha

El segundo partido entre Boca y Vasco da Gama está programado para el martes 20 de octubre, también desde las 21:30.

La revancha se disputará en el Maracaná y determinará al equipo que avanzará a la final de la Copa Sudamericana 2026.