El plantel de Boca ya tiene todo definido para su próximo compromiso oficial frente a Gimnasia de Mendoza. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió implementar múltiples modificaciones respecto de las últimas presentaciones. El equipo presentará caras nuevas en todas sus líneas para buscar una victoria clave en condición de visitante.

La alineación elegida comenzará con Álvaro Montero ocupando el arco titular. La defensa estará integrada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas. Por su parte, la mitad de la cancha tendrá la presencia ineludible de Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

El sector ofensivo también mostrará novedades de peso para este importante cruce provincial. Alan Velasco acompañará a Enner Valencia y Leonel Flores en el renovado ataque del conjunto visitante. El cuerpo técnico busca darle mayor contundencia y velocidad a la delantera con esta nueva conformación táctica.

El regreso de figuras claves

La principal novedad en el mediocampo pasa por el esperado retorno a la titularidad de Kevin Zenón. El mediocampista había perdido protagonismo durante las semanas previas en medio de especulaciones sobre un posible traspaso internacional. El técnico decidió devolverle la confianza absoluta para que pueda demostrar todas sus condiciones desde el pitazo inicial.

En la zona central del ataque resalta la inclusión del experimentado ecuatoriano Enner Valencia. El delantero tendrá una inmejorable oportunidad para sumar ritmo de competencia y meterse de lleno en la consideración del técnico. Su presencia desde el arranque ya se perfilaba como una fuerte posibilidad durante los entrenamientos previos.

Alan Velasco también aparece como una de las apuestas principales del entrenador para lastimar a la defensa rival. Arruabarrena lo respaldó públicamente y explicó que su agilidad puede aportar un desequilibrio diferente ante la ausencia de Tomás Aranda. La intención táctica es generar una sociedad altamente productiva entre Velasco y Zenón en la generación de juego.

Juventud y experiencia en defensa

El armado defensivo combina futbolistas de vasta trayectoria con juveniles de la cantera que buscan consolidarse. Marco Pellegrino ocupará un lugar central en la zaga compartiendo funciones directas junto a Nicolás Figal. Dylan Gorosito completará la línea de fondo por el sector derecho mostrando una estructura bastante diferente a la habitual.

El juvenil Matías Satas volverá a tener una enorme responsabilidad desempeñándose como lateral izquierdo titular. Esta renovada estructura defensiva muestra una clara necesidad de recambio respecto de los últimos compromisos afrontados. El objetivo del técnico es encontrar alternativas sólidas y confiables de cara a la etapa decisiva del semestre deportivo.

En el centro del campo se destaca nítidamente la consolidación del juvenil Camilo Rey Domenech. El futbolista viene ganando espacio progresivamente y volverá a tener su gran oportunidad desde el comienzo. Su inclusión confirma el terreno ganado a base de esfuerzo dentro de las decisiones estratégicas del cuerpo técnico.

Arruabarrena aprovechó todas las variantes obligadas para darle rodaje a los jugadores que necesitan mayor continuidad. Con un calendario sumamente exigente por delante, el entrenador comienza a diagramar su plantel para los próximos desafíos. El once titular saltará al campo de juego con la misión de sostener un buen funcionamiento colectivo pese a las modificaciones.