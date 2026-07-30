Boca decidió abandonar las negociaciones por Lucas Passerini. El delantero de Belgrano era uno de los nombres apuntados para reforzar el ataque, pero las elevadas pretensiones económicas del club cordobés terminaron por enfriar definitivamente la operación.

Según trascendió, Belgrano solicitó cinco millones de dólares por el pase del atacante de 32 años, una cifra que el Consejo de Fútbol consideró excesiva y que llevó al Xeneize a desistir de la contratación.

La decisión se conoció en la previa del compromiso ante O'Higgins y marca un nuevo revés en la búsqueda de un centrodelantero para el plantel.

El interés por Passerini ya había generado debate entre los hinchas debido a su producción en el Torneo Apertura, donde no convirtió goles en 14 partidos. Sin embargo, el atacante sí anotó en la Copa Argentina y aportó seis asistencias durante la temporada.

Con esta determinación, Boca ya descartó tres alternativas en el actual mercado de pases. Por Luciano Gondou, el CSKA de Moscú pretende alrededor de 15 millones de dólares, mientras que Tigre exige ocho millones, además de jugadores, para desprenderse de David Romero.

La necesidad de incorporar un nueve continúa siendo una prioridad para el cuerpo técnico debido a la situación física de Adam Bareiro, quien permanece lesionado y podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso.

Mientras analiza nuevas opciones, Boca también realizó consultas por Nicolás "Uvita" Fernández, otro futbolista de Belgrano que registra cinco goles y cuatro asistencias en la presente temporada.

Con el mercado aún abierto, la dirigencia xeneize continuará evaluando alternativas para reforzar el ataque antes del cierre del libro de pases.