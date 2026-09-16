Boca avanzó a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2026 después de empatar 1-1 ante San Pablo en el estadio Morumbí y quedarse con la serie por 2-1. Luego del encuentro, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y destacó la actuación de sus dirigidos.

“Felicito a los jugadores, porque hicimos un partido muy serio. Tuvimos un buen primer tiempo y, en el segundo, San Pablo, con su historia a cuestas, fue a buscarlo”, sostuvo el entrenador.

“Estoy orgulloso del grupo”

Arruabarrena valoró especialmente la unión del plantel y la manera en que Boca afrontó el encuentro como visitante. “Estoy orgulloso del grupo, de la unión, y seguimos mirando para adelante, en todas las competencias”, afirmó.

El técnico también señaló que el equipo deberá pensar rápidamente en el próximo compromiso por la competencia local. “Todos los partidos son finales”, sostuvo, mientras anticipó que evaluarán el aspecto físico antes del partido frente a San Lorenzo.

La cautela después de la clasificación

Más allá de la alegría por haber superado a San Pablo, Arruabarrena remarcó que el objetivo todavía está lejos. “Claro que queremos salir campeón en algún torneo, pero todavía falta”, afirmó.

El entrenador también se refirió a la expectativa que puede generar el avance en la Copa y pidió mantener la calma. “El hincha se ilusiona y nosotros debemos ser cautos”, expresó.

Boca sigue en carrera

Con la clasificación conseguida en Brasil, Boca se enfrentará a Vasco da Gama en las semifinales de la Sudamericana. La serie comenzará en Buenos Aires y tendrá su partido de vuelta en Río de Janeiro.

Arruabarrena también destacó que el plantel deberá afrontar una agenda cargada, con viajes y partidos en distintos frentes. “Falta mucho en distintos frentes; hay muchos viajes, partidos y eso”, explicó.

El técnico evitó además cuestionar al rival y destacó su experiencia. Según explicó, San Pablo fue un equipo que obligó a Boca a sostener el resultado durante buena parte del segundo tiempo.