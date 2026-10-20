En una noche consagratoria en Brasil, Boca Juniors venció 3-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales y selló su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana con un resultado global de 3-2. El equipo de Rodolfo Arruabarrena logró revertir la caída 0-1 sufrida en la ida en Buenos Aires y ahora espera por el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Un arranque furioso y ventaja tempranera

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para el Xeneize. A los 3 minutos de juego, Lautaro Di Lollo se impuso con un gran testazo cruzado tras un preciso centro de Lautaro Blanco desde el tiro de esquina izquierdo, venciendo la resistencia del arquero Léo Jardim para abrir el marcador tempraneramente.

La superioridad visitante se mantuvo en los primeros minutos. A los 5', el juvenil Leonel Flores estuvo a centímetros de estirar la ventaja tras un pase de lujo de Miguel Merentiel, aunque un defensor local alcanzó a anticiparlo a tiempo. El local intentó reaccionar a los 6 minutos mediante una contra tras un córner mal retrocedido por Boca, pero la defensa despejó el peligro en el área chica. Tras algunos intentos de media distancia por parte de Thiago Mendes para los brasileños, Boca apostó a la velocidad de Sebastián Villa y las proyecciones en ataque.

El golpe letal antes del descanso

A los 33 minutos llegó el merecido premio para la visita: Miguel Merentiel aprovechó una nueva ocasión clara frente al arco y no perdonó, sellando el categórico 2-0 en Río de Janeiro. Poco antes, el propio Villa había tenido en sus pies el tanto tras una gran corrida en un mano a mano que logró desviar Léo Jardim.

Con este triunfo parcial por 2-0, Boca Juniors se encuentra a solo 45 minutos de coronar una actuación consagratoria en Brasil y volver a disputar una final internacional después de tres años.

Segundo Tiempo a puro corazón

Tras irse al descanso con la ventaja de 2-0 conseguida en la primera mitad, el conjunto Xeneize saltó al complemento obligado a sostener la embestida del Gigante de la Colina. El entrenador local movió el banco de entrada con los ingresos de Brenner Marlos y Marino Hinestroza, volcando el juego hacia el campo visitante.

Vasco da Gama aprovechó la merma física de Boca y comenzó a merodear el área de Álvaro Montero con disparos de media distancia de Alan Lescano y Bruno Duarte. La insistencia brasileña tuvo su premio a los 65 minutos, cuando José Luis Rodríguez ensayó una gran volea de derecha dentro del área para anotar el descuento (1-2) y encender la ilusión del público local.

A pesar de la presión y del asedio del dueño de casa —que tuvo el empate en los pies de Brenner Marlos con un remate que rozó el palo izquierdo a los 72'—, Boca encontró tranquilidad en la jerarquía de sus figuras. Leandro Paredes, quien llegó en duda al compromiso por una molestia física e ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Rodrigo Battaglia, se convirtió en el gran héroe de la noche.

A los 87 minutos, el mediocampista recibió la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un formidable zapatazo que venció la resistencia a medias de Léo Jardim para clavar el 3-1 definitivo. Con las modificaciones para refrescar el ataque mediante las entradas de Alan Velasco y Enner Valencia, el Xeneize aguantó los embates finales y desató el festejo en el Maracaná, asegurando su regreso a una final internacional tras tres años.

El 21 de noviembre será la final en Barranquilla, a la espera de la definición por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

Formaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. Suplentes: Daniel Fuzato; Gabriel Pereira, José Luis Rodríguez, Lucas Piton, Lucas Freitas; Ramon Rique, Jair, Tche Tche; Marino Hinestroza, Nuno Moreira, Brenner Marlos y Claudio Spinelli. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Suplentes: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Alan Velasco, Ángel Romero; Joaquín Ruiz y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.