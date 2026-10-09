Boca empatan 2-2 con Instituto por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors empata 0 a 0 frente a Instituto de Córdoba este viernes 9 de octubre, en un encuentro clave por la Zona A del Torneo Clausura 2026 y la pelea por la Tabla Anual. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca sumar tres puntos importantes antes de afrontar las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. El partido comenzó a las 19.35 y se disputa con transmisión de TNT Sports.

El inicio del encuentro estuvo marcado por una demora debido a la presencia de una importante cantidad de humo, producto del recibimiento de los equipos. Una vez que comenzó el juego, Boca generó la primera aproximación al minuto, cuando Enner Valencia anticipó a la defensa cordobesa tras un centro, aunque su remate terminó desviado.

La respuesta de Instituto llegó a los siete minutos con una situación clara de Giuliano Cerato, quien sacó un remate cruzado dentro del área. Sin embargo, el arquero xeneize Álvaro Montero respondió con una gran intervención y envió la pelota al córner para mantener el marcador sin goles.

El encuentro tiene una importancia especial para ambos equipos. Instituto llega como líder de la Zona A con 25 puntos y busca una victoria que le permita acercarse a Boca en la Tabla Anual, donde ambos pelean por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, el conjunto de Arruabarrena necesita ganar para reducir la distancia con la Gloria en su grupo y alcanzar la cima de la tabla acumulada. El Xeneize también tiene la mirada puesta en su próximo compromiso internacional, ya que el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama, desde las 21.30, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca afronta una seguidilla exigente de partidos que también incluye los cruces ante Talleres, Independiente y River, además de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Por eso, sumar en Córdoba resulta fundamental para mantenerse competitivo en todos los frentes.

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.