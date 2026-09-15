Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 frente a San Pablo en el partido de vuelta de los cuartos de final disputado en el Estadio Morumbí. El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena hizo valer la victoria por 1-0 conseguida en La Bombonera para imponerse con un marcador global de 2-1 en la eliminatoria.

Con este resultado, Boca Juniors accedió a la instancia de los cuatro mejores del torneo continental, donde se enfrentará a Vasco da Gama de Brasil, equipo que logró el pase tras superar en su llave a Independiente Santa Fe de Colombia.

Desarrollo del primer tiempo

El encuentro comenzó con un trámite trabado y de escaso dinamismo en las áreas. Boca planteó un esquema ordenado que logró cerrarle los caminos a un San Pablo impreciso, cuyos futbolistas debieron convivir con los silbidos de su propia parcialidad tras la derrota sufrida el fin de semana en el clásico paulista ante Palmeiras.

La llegada más clara de los primeros 45 minutos estuvo en los pies del conjunto local a los 37 minutos: tras un centro al área, el arquero xeneize Álvaro Montero metió un manotazo salvador frente a un cabezazo a quemarropa; la pelota impactó en el travesaño y fue despejada de manera definitiva sobre la línea por Facundo "Jagger" Herrera.

Previamente, a los 29 minutos, el 'Tricolor' había avisado mediante un anticipo de cabeza de Gustavo Santana a la salida de un tiro libre que se fue por encima del marco. Por parte del conjunto argentino, la única aproximación registrada en ataque fue un disparo lejano y desviado de Leandro Paredes sobre los 43 minutos.

Desarrollo del segundo tiempo

El lateral derecho Leandro Lozano picó al espacio tras una asistencia de Leonel Flores y definió mano a mano ante el arquero Rafael para señalar la apertura del marcador.

A los 97 minutos el conjunto paulista llegó al empate, pero la jugada fue invalidada de inmediato por fuera de juego y ratificada por el sistema de videoarbitraje (VAR).

Sin embargo, a los 88, Domingos Duarte ganó de cabeza en el área tras anticipar la marca de Facundo "Jagger" Herrera y estampó el 1-1 definitivo mediante un frentazo cruzado.

En el tramo final, el cuerpo técnico Xeneize renovó el equipo con el ingreso de Sebastián Villa, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Enner Valencia. A pesar de la presión ejercida por el elenco brasileño durante los siete minutos de adición decretados por el árbitro Gustavo Tejera, el visitante logró sostener la paridad.

Formaciones

El Xeneize inició la revancha alineando a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, el conjunto brasileño dirigido por Dorival Júnior saltó al campo de juego con Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Danielzinho; Artur, Gustavo Santana y Luciano.

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, equipo que selló su clasificación al derrotar por 2-0 a Independiente Santa Fe en el marcador global.