Boca Juniors empató 2 a 2 frente a Instituto de Córdoba este viernes 9 de octubre, en el estadio Mario Alberto Kempes, por el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió igualar con goles de Enner Valencia y Miguel Merentiel. Sin embargo, la principal preocupación del Xeneize pasó por Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo y debió abandonar la cancha lesionado apenas 16 minutos después, a pocos días de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzó con un Instituto decidido a imponer condiciones. A los 14 minutos, Fernando Alarcón abrió el marcador después de una jugada de pelota parada que generó polémica. Giuliano Cerato bajó la pelota en el área tras apoyarse sobre Marco Pellegrino y el defensor de la Gloria aprovechó para sacar un potente remate. Los jugadores de Boca reclamaron una infracción previa, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer convalidó el tanto.

La reacción del Xeneize llegó a los 23 minutos, cuando Lautaro Blanco envió un centro al área y el arquero Marcos Ledesma perdió la pelota al caer sobre uno de sus compañeros. Enner Valencia aprovechó el error y empujó el balón para establecer el 1 a 1. Los futbolistas de Instituto reclamaron una falta sobre el arquero, aunque el VAR confirmó que no hubo contacto de un rival. Así, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador igualado.

En el complemento, Instituto volvió a golpear rápidamente. A los tres minutos, Jonathan Galván aprovechó un rebote dentro del área tras un tiro de esquina y convirtió el 2 a 1. Nuevamente hubo protestas de Boca por una posible infracción sobre Pellegrino, pero el gol fue convalidado.

Ante la desventaja, Arruabarrena decidió mover el banco e hizo ingresar a Miguel Merentiel y Leandro Paredes en reemplazo de Valencia, quien había sufrido un golpe en el tobillo derecho, y Milton Delgado. La respuesta fue inmediata: a los 56 minutos, Lautaro Blanco filtró un pase preciso para Merentiel, que definió de primera y marcó el 2 a 2 definitivo.

Preocupación en Boca por la lesión de Leandro Paredes

La mayor alarma de la noche llegó a los 71 minutos, cuando Paredes debió abandonar el campo de juego por una molestia física. El mediocampista campeón del mundo había ingresado apenas 16 minutos antes y fue reemplazado por Santiago Ascacíbar, encendiendo la preocupación del cuerpo técnico.

La situación genera incertidumbre en Boca, que el próximo martes 13 de octubre, desde las 21.30, recibirá a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por el momento, resta conocer el alcance de la lesión y si Paredes estará disponible para el compromiso internacional.

Con este resultado, Boca sumó un punto en Córdoba, aunque dejó pasar la oportunidad de acercarse al liderazgo de la Zona A y mejorar su posición en la Tabla Anual. Ahora, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el foco y preparar el duelo continental, con la evolución física de Paredes como una de las principales preocupaciones.