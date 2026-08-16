Boca volvió a dejar dudas en el Torneo Clausura 2026. Este sábado, el Xeneize empató 1-1 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A, en un partido que tuvo al equipo de La Ribera contra las cuerdas durante buena parte del encuentro.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico de Boca comenzó con dificultades y terminó siendo reprobado por los hinchas visitantes. Platense aprovechó el momento y se puso en ventaja con un gol de Nicolás Retamar.

Merentiel apareció para salvar al Xeneize

El Calamar tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia con un gol de Luciano Giménez, pero el tanto fue anulado luego de que el delantero tocara la pelota con la mano. El VAR confirmó la infracción y Boca siguió con vida.

A diez minutos del final apareció Miguel Merentiel para cambiar la historia. Santiago Ascacíbar habilitó de cabeza tras un gran pase de Tomás Aranda y el delantero uruguayo definió para establecer el 1-1.

Sobre el cierre, Boca tuvo algunas oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no logró concretarlas. Además, Leandro Paredes salió por precaución cerca del final del encuentro.

El empate dejó a Boca y Platense fuera de la zona de clasificación del Grupo A, en un comienzo de Clausura que sigue generando interrogantes en el Xeneize.

Qué se le viene al Xeneize