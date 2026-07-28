La situación física de Adam Bareiro mantiene en alerta a Boca. El delantero paraguayo fue sometido a un bloqueo por la hernia de disco que padece y en los próximos días será evaluado para determinar si el tratamiento dio resultado o si será necesario recurrir a una intervención quirúrgica.

El atacante, de 30 años, continúa con molestias en la zona lumbar, aunque desde el cuerpo médico consideran que el dolor todavía es compatible con el tiempo transcurrido desde el procedimiento. Por ese motivo, la decisión será esperar una semana más antes de definir cómo continuará su recuperación.

Si el bloqueo logra aliviar la lesión, Bareiro podría volver a las canchas en aproximadamente tres semanas, ya que primero deberá completar un reacondicionamiento físico. El paraguayo viene de una prolongada inactividad, luego de sufrir un doble desgarro durante el primer semestre.

En cambio, si la evolución no es la esperada y finalmente debe ser operado, el tiempo de recuperación se extendería cerca de tres meses. Ese escenario preocupa al cuerpo técnico, que insiste en reforzar el ataque antes del cierre del mercado de pases.

Ante esta incertidumbre, la dirigencia xeneize mantiene abiertas distintas negociaciones para incorporar un centrodelantero. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran David Romero, Luciano Gondou, Lucas Passerini y Nicolás Fernández, alternativas que Boca analiza mientras aguarda la evolución de Bareiro.