La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana provocó un fuerte movimiento en el mercado turístico. Las búsquedas de viajes a Barranquilla, Colombia, crecieron un 800% durante los nueve días relevados, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos de la plataforma Despegar. En paralelo, los paquetes turísticos para acompañar al equipo parten de los $2,4 millones por persona.

El Xeneize disputará la definición continental el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La expectativa por el partido comenzó a reflejarse en las consultas de los hinchas, que ya evalúan vuelos, alojamiento y gastos para trasladarse desde Argentina.

El incremento del 800% corresponde a las búsquedas registradas en la plataforma y no significa que esa misma proporción de viajeros haya concretado una reserva. Sin embargo, el dato muestra cómo un acontecimiento deportivo puede modificar la demanda turística en pocos días.

Cuánto cuesta viajar a ver a Boca

Entre las alternativas difundidas por Despegar para viajar entre el 19 y el 23 de noviembre, los precios de referencia por persona son los siguientes:

$2.452.297: vuelo con dos escalas en cada tramo y alojamiento en un hotel de tres estrellas.

$2.509.222: vuelo con dos escalas por trayecto y hospedaje en un hotel de tres estrellas con terraza y estacionamiento limitado.

$2.524.276: vuelo con dos escalas por tramo y alojamiento con desayuno, gimnasio y otros servicios.

Los valores corresponden a propuestas para una estadía que incluye la fecha de la final y pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de contratación. Además, no contemplan necesariamente todos los gastos que deberá afrontar cada hincha durante el viaje.

Los vuelos directos pueden superar los $7 millones

La diferencia de precios también depende de la ruta elegida. Las opciones con escalas permiten reducir el presupuesto, aunque pueden extender considerablemente la duración del traslado. En cambio, los vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla aparecen entre las alternativas más costosas.

Según un relevamiento publicado por medios económicos, los pasajes directos de ida y vuelta llegaron a superar los $7 millones por persona para fechas cercanas al partido, sin sumar alojamiento ni entradas. Por eso, el costo final varía de acuerdo con la conexión aérea, la cantidad de noches y los servicios contratados.

Las entradas y los gastos adicionales

A los pasajes y el hospedaje habrá que sumar la entrada al estadio, las comidas, los traslados dentro de Colombia y otros gastos personales. Al momento de los relevamientos publicados, la venta general de localidades todavía no tenía fecha ni precios confirmados por la Conmebol.

La demanda concentrada en pocos días también puede reducir las opciones disponibles y modificar las tarifas. Por eso, antes de contratar, los viajeros deberán revisar qué incluye cada paquete, las condiciones de cancelación, el equipaje permitido y los tiempos de conexión.

La final de la Sudamericana no solo representa una oportunidad deportiva para Boca, sino que también moviliza al sector turístico. El desafío será convertir el crecimiento de las consultas en reservas efectivas y definir cuánto costará finalmente acompañar al equipo en Colombia.