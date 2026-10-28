La expectativa por la final de la Copa Sudamericana 2026 crece entre los hinchas de Boca, que ya comenzaron a organizar su viaje a Colombia para acompañar al equipo en la definición ante Atlético Mineiro. En ese contexto, la Conmebol confirmó los precios de las entradas y el cronograma de venta para el encuentro que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Los tickets tendrán valores de entre 90 y 250 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio. Sin embargo, los simpatizantes del Xeneize deberán esperar para adquirir las localidades destinadas exclusivamente a su parcialidad, ya que todavía no se anunció cuándo comenzará esa etapa de comercialización.

La venta se desarrollará de manera escalonada. La primera instancia comenzará este miércoles 28 de octubre, a las 14 de Argentina, y estará reservada para ciudadanos colombianos residentes en ese país. Durante esta etapa únicamente se ofrecerán entradas de Categoría 2.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre, también desde las 14 de Argentina, se habilitará la venta para el público general, que podrá acceder a las ubicaciones correspondientes a las categorías 1 y 2.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Boca en la final

La Conmebol estableció tres categorías con diferentes precios:

Categoría 1: 250 dólares, para las ubicaciones preferenciales del estadio.

Categoría 2: 180 dólares, para los sectores laterales.

Categoría 3: 90 dólares, destinada exclusivamente a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro.

En cuanto a la distribución de las parcialidades, los simpatizantes de Boca ocuparán la tribuna norte, mientras que los seguidores del conjunto brasileño estarán ubicados en la tribuna sur.

Cómo comprar las entradas para la final

La comercialización se realizará exclusivamente mediante la plataforma oficial habilitada por la Conmebol. Los interesados podrán ingresar al sitio, realizar el prerregistro y completar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente.

Por el momento, el organismo sudamericano trabaja junto a Boca y Atlético Mineiro para definir las condiciones de venta de las entradas de Categoría 3. Todavía no se informó cuántos tickets podrá adquirir cada hincha ni la fecha de inicio de esa instancia.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde Boca buscará conquistar un nuevo título internacional frente al conjunto brasileño.

Sitio oficial de venta: Entradas de la Copa Sudamericana. Las fechas y los precios fueron confirmados por la Conmebol.