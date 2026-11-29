Boca Juniors afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 20.30 en La Bombonera y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera.

El Xeneize buscará prolongar su buen momento futbolístico después de conquistar la Copa Sudamericana y avanzar en los playoffs del campeonato local. Enfrente estará un Lobo que llega motivado tras eliminar a Newell's por 4-2 en un encuentro que necesitó tiempo suplementario.

Boca quiere seguir de festejo

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia después de vencer 2-0 a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Tras ese triunfo, el plantel tuvo tiempo para celebrar la conquista internacional junto a sus hinchas en La Bombonera.

Para el cruce ante Gimnasia, el entrenador mantendría la base titular y realizaría una sola modificación respecto del último encuentro. Santiago Ascacíbar ingresaría en lugar de Milton Delgado, quien sufrió un golpe en la rodilla derecha y será preservado.

El objetivo del cuerpo técnico es que Delgado llegue en buenas condiciones a la final de la Copa Argentina frente a Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre. Los estudios médicos descartaron una lesión, pero el entrenador decidió no arriesgarlo en el compromiso de este domingo.

Gimnasia llega con ilusión a La Bombonera

El conjunto platense consiguió su lugar entre los ocho mejores después de derrotar 4-2 a Newell's en el Bosque. Los goles de Ignacio Miramón e Ignacio Fernández fueron parte del destacado rendimiento individual que mostró el equipo en aquella clasificación.

El entrenador Ariel Pereyra tendrá una baja obligada para visitar a Boca, ya que el arquero colombiano Harlen Castillo fue expulsado durante los incidentes del final del partido ante Newell's. Su lugar será ocupado por Nelson Insfrán, mientras que el resto del equipo sería el mismo que consiguió la clasificación.

Además, Gimnasia buscará aprovechar sus antecedentes recientes en La Bombonera. De los últimos cinco partidos disputados allí, el Lobo ganó dos, Boca consiguió otros dos triunfos y el restante terminó empatado.

Horario, televisión y árbitro

El partido comenzará a las 20.30 y será transmitido por TNT Sports Premium. Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en un encuentro que definirá al último clasificado a las semifinales de esta llave.

El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central, que se disputará previamente en el Gigante de Arroyito. Para Boca será una nueva oportunidad de seguir peleando por otro título en una temporada que ya tuvo la consagración internacional.