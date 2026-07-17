El "Xeneize" tomó la iniciativa y buscó el arco rival con insistencia, pero se encontró con una defensa férrea y un Thyago Ayala atento. El primer tiempo finalizó 0 a 0 en un duelo marcado por el despliegue físico y algunas polémicas con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El primer tiempo entre Sarmiento y Boca Juniors cerró con un empate sin goles que refleja más el ímpetu ofensivo del equipo visitante que la paridad en el juego. Boca salió a buscar el partido desde el arranque, tomando el protagonismo y obligando a la defensa del "Verde" a trabajar bajo presión constante.

El asedio de Boca y la respuesta de Ayala

Durante los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Boca tuvo el control del balón y generó múltiples situaciones de peligro. Leonel Flores y Miguel Ángel Merentiel fueron los protagonistas principales de los ataques, forzando intervenciones constantes de la última línea local. Sin embargo, cada vez que Boca logró romper la primera línea de presión, se encontró con una respuesta sólida.

Thyago Ayala, el arquero de Sarmiento, se erigió como una de las figuras del parcial, ahogando en reiteradas ocasiones los remates de Flores, Merentiel y Aranda.

La zaga central, compuesta por Juan Manuel Insaurralde y Renzo Orihuela, fue fundamental para despejar los centros y bloquear disparos cuando el peligro parecía inminente.

Sarmiento, a la espera y con orden

Por su parte, el equipo local optó por un esquema más conservador, priorizando el orden defensivo y buscando salir de contra. Si bien tuvo aproximaciones esporádicas —como un remate de Juan Manuel Insaurralde que obligó a una intervención clave de Leandro Brey a los 6 minutos—, Sarmiento se centró mayormente en resistir los embates del Xeneize.

Clima caliente y disciplina

El cierre de la etapa inicial subió de temperatura. La frustración por no poder quebrar el cero y algunas decisiones del árbitro Nazareno Arasa generaron roces constantes. El tramo final se vio interrumpido por varias faltas tácticas y, producto de las protestas, el técnico Facundo Sava y el defensor Renzo Orihuela vieron la tarjeta amarilla.

En resumen, fue un primer tiempo donde Boca propuso y Sarmiento, con mucho orden y una labor destacada de su arquero, logró sostener el cero, dejando todo abierto para una segunda mitad que promete mayor intensidad.

Formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leonel Flores; Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Ángel Merentiel.

Suplentes: J. García, L. Di Lollo, M. Pellegrino, D. Gorosito, M. Braida, C. Rey Domenech, W. Alarcón, C. Palacios, K. Zenón, Á. Romero, M. Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Santiago Salle; Junior Marabel. Suplentes: I. Arboleda, G. Arturia, L. Suárez, Y. Arismendi, M. García, E. Giménez, F. Alaggia, J. Mavilla, G. González, B. Márquez, P. Magnín, D. Churín. DT: Facundo Sava.