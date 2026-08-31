Boca tendrá una novedad especial cuando enfrente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: estrenará oficialmente su nueva camiseta alternativa, presentada días atrás y diseñada con referencias a los primeros años de la historia del club.

El Xeneize lucirá por primera vez la flamante indumentaria este miércoles 2 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde buscará avanzar a la siguiente instancia del certamen.

La camiseta se aleja de los tradicionales colores predominantes de Boca y presenta una base blanca acompañada por finos bastones verticales azul marino. Además, cuenta con una franja horizontal blanca en el pecho, cuello redondo y puños del mismo tono.

En los hombros aparecen las tradicionales tres tiras de Adidas, mientras que la marca alemana decidió utilizar su clásico logo Trefoil como parte de la estética retro del modelo.

Una camiseta inspirada en la historia de Boca

El diseño tiene dos referencias importantes en la historia del Xeneize. Una de ellas es la camiseta alternativa utilizada durante la temporada 2006/07, una etapa especialmente recordada por los hinchas debido a la obtención de la Copa Libertadores 2007 con Juan Román Riquelme como gran figura.

La otra inspiración lleva la historia mucho más atrás. El modelo recupera elementos de una camiseta utilizada por Boca en 1906, apenas un año después de la fundación del club. En aquella época, el equipo vistió una casaca blanca con líneas negras.

De esta manera, Boca combinará un partido decisivo de la Copa Argentina con el estreno de una camiseta que busca recuperar distintos momentos de sus más de 120 años de historia.

El encuentro frente a Vélez será este miércoles desde las 21.15 en Córdoba. Además de buscar la clasificación a los cuartos de final, el equipo tendrá la particularidad de salir a la cancha por primera vez con su nueva indumentaria alternativa.