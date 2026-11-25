Boca Juniors celebrará la conquista de la Copa Sudamericana junto a sus hinchas este miércoles en La Bombonera, aunque decidió postergar los festejos para después del partido frente a Independiente Rivadavia. El encuentro corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura y marcará el regreso del equipo a su estadio después de consagrarse campeón en Colombia.

El Xeneize viene de vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Por eso, el reencuentro con su público tendrá un significado especial, con la posibilidad de compartir el trofeo que consiguió el pasado sábado 21 de noviembre.

Sin embargo, la intención del cuerpo técnico es que la celebración no interfiera con el objetivo deportivo. Por ese motivo, no habrá un festejo especial antes del encuentro y toda la atención estará puesta inicialmente en el cruce eliminatorio.

Cuándo serán los festejos de Boca en La Bombonera

Según informaron, el club reservó la celebración para después del partido frente al conjunto mendocino. La idea es que los futbolistas puedan compartir la conquista internacional con los hinchas una vez terminado el compromiso.

Los festejos serán medidos, debido a que Boca todavía tiene objetivos importantes por delante en la temporada. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca avanzar en el Torneo Clausura y también tiene pendiente la final de la Copa Argentina frente a Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre.

La Bombonera ya fue escenario de celebraciones en las últimas dos presentaciones del equipo como local. Primero, después del triunfo ante River en el Superclásico y luego con la victoria frente a Defensa y Justicia, que le permitió quedarse con la tabla anual.

Esta vez, el motivo será la conquista de la Copa Sudamericana y el regreso del título internacional a las vitrinas del club después de casi dos décadas.