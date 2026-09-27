Boca Juniors derrotó 93-62 a RSSB Tigers de Ruanda en Beijing y terminó tercero en la Copa Intercontinental FIBA. El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida consiguió así la medalla de bronce en su primera participación en la competencia.

El conjunto argentino dominó el partido desde el comienzo y ganó el primer cuarto por 26-18, para luego ampliar la diferencia antes del descanso. Boca llegó al entretiempo con una ventaja de 52-29 y mantuvo el control durante el complemento.

Las figuras del Xeneize

Tomás Monacchi fue el máximo anotador de Boca con 15 puntos, producto de seis conversiones en nueve intentos de campo, además de seis rebotes. Leonardo Lema y Francisco Cáffaro aportaron 12 puntos cada uno, mientras que Agustín Barreiro terminó con 11 tantos, ocho rebotes y siete asistencias.

El dominio también quedó reflejado en las estadísticas colectivas, ya que Boca capturó 65 rebotes contra 29 de su rival y repartió 30 asistencias frente a 12. El equipo argentino convirtió 34 de sus 69 lanzamientos de campo, con una efectividad del 49,3%.

Una histórica primera participación

Boca llegó a la Copa Intercontinental después de consagrarse campeón de la Basketball Champions League Américas 2025-2026. En Beijing consiguió recuperarse de la derrota ante Rytas de Lituania en semifinales y cerró el torneo con un triunfo que le permitió quedarse con el tercer puesto.