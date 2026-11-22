El triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla le aseguró a Boca un lugar en la Recopa Sudamericana de 2027 y abrió una pregunta: ¿podría jugar otra final ante el campeón de la Europa League? Para que ese cruce se concrete, la UEFA y la Conmebol tendrían que reeditar el Desafío de Clubes, un torneo que organizaron por única vez en 2023. Hasta este domingo 22 de noviembre, las confederaciones no anunciaron su regreso.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena conocerá primero a su rival para la Recopa. Saldrá de la final de la Copa Libertadores que Estudiantes y Palmeiras disputarán el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Para saber a qué club europeo podría enfrentar, en cambio, habría que esperar al menos hasta mayo.

De dónde saldría el rival europeo de Boca

Aston Villa es el vigente campeón de la Europa League. Sin embargo, el calendario de la única edición del Desafío explica por qué el equipo inglés no sería el rival de Boca si se repitiera el formato. En 2023, las confederaciones reunieron al club que había ganado la Copa Sudamericana el año anterior con el que acababa de levantar el trofeo europeo.

Con ese criterio, a Boca le tocaría el ganador de la Europa League 2026/27. La final de ese certamen se jugará el miércoles 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania. Esa tarde quedará definido el campeón europeo. El eventual encuentro con el Xeneize todavía carece de fecha y sede.

Dos argentinos marcaron la única edición

El Desafío de Clubes nació como una prueba piloto a partido único. El 19 de julio de 2023, Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana 2022, visitó al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los españoles estaban en plena pretemporada y los ecuatorianos atravesaban un receso de su campeonato cuando coincidieron en Andalucía.

El argentino Lautaro Díaz aprovechó una duda de la defensa local y adelantó a Independiente del Valle a los diez minutos. Los ecuatorianos sostuvieron el 1 a 0 hasta el primer minuto de descuento, cuando Pedro Ortiz empató para el Sevilla y mandó la definición directamente a los penales.

El arquero serbio Marko Dmitrović atajó dos remates y dejó el título al alcance de otro argentino. Alejandro “Papu” Gómez convirtió el penal del 4 a 1 y el Sevilla levantó la copa en su cancha. Aquella edición también rindió homenaje a Antonio Puerta, el futbolista del club andaluz que murió en 2007 a los 22 años.

La noche en que River recibió al Sevilla

Ocho años antes de aquel partido, River y Sevilla ya habían reunido en el Monumental a los ganadores de la Sudamericana y la Europa League. En 2015, el conjunto argentino se impuso 1 a 0 por la Supercopa Euroamericana. En 2016 se repitió la experiencia en Estados Unidos, donde el equipo español venció 2 a 1 a Independiente Santa Fe, de Colombia.

Ambos encuentros tuvieron organización privada. Las confederaciones recién ensayaron su propio torneo en 2023 y aquella prueba terminó con el penal del Papu Gómez. Para Boca, la próxima definición concreta está más cerca: el sábado sabrá si la Recopa le depara un duelo argentino con Estudiantes o una nueva final frente a un brasileño.