Boca volvió a ganar tres Superclásicos consecutivos y alcanzó una marca que no conseguía desde 1991. El triunfo por 1-0 ante River en la Bombonera, con gol de Lautaro Di Lollo, le permitió al Xeneize repetir una racha histórica.

La seguidilla comenzó con el 2-0 del 9 de noviembre de 2025 en la Bombonera y continuó con el 1-0 del 19 de abril de 2026 en el Monumental. El tercer triunfo llegó este domingo 1 de noviembre, nuevamente en condición de local.

Una racha que no se repetía desde 1991

La última vez que Boca había conseguido tres victorias consecutivas ante River fue en 1991. En aquella oportunidad, la serie incluyó dos triunfos por la Copa Libertadores y uno por el torneo local.

La racha actual se construyó íntegramente en partidos de Primera División. Además, los tres triunfos consecutivos tuvieron una particularidad: River no consiguió marcar goles en ninguno de esos encuentros.

La ventaja en el historial

Con la victoria del domingo, Boca también amplió la diferencia en el historial general del Superclásico. El registro quedó con 95 triunfos para el Xeneize, 88 para River y 84 empates, sobre un total de 267 enfrentamientos oficiales.

El resultado en la Bombonera volvió a favorecer al equipo local y extendió una serie que había comenzado en noviembre del año pasado. Para River, la derrota significó además quedarse sin poder cortar la racha de su clásico rival.