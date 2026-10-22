Boca Juniors consiguió mucho más que el pase a la final de la Copa Sudamericana 2026. Después de eliminar a Vasco da Gama en las semifinales, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se aseguró un ingreso de 5.725.000 dólares por su participación en el certamen. La cifra podría aumentar considerablemente si logra quedarse con el título continental el próximo 21 de noviembre.

El Xeneize venció 3-1 al conjunto brasileño en el estadio Maracaná y selló su clasificación a la definición del torneo. Además del logro deportivo, el resultado representó un importante beneficio económico: la victoria le permitió sumar 125.000 dólares y el pase a la final le garantizó un premio mínimo de 2.500.000 dólares, correspondiente al subcampeón.

Antes de disputar las semifinales, Boca ya había acumulado 3.100.000 dólares entre los premios por avanzar de ronda y los incentivos que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por cada triunfo. De esta manera, el club alcanzó los 5.725.000 dólares asegurados, independientemente de lo que suceda en el último partido.

Cuánto dinero ganó Boca en cada instancia de la Copa Sudamericana

El recorrido del conjunto de la Ribera estuvo acompañado por importantes recompensas económicas. A medida que avanzó en la competencia, recibió diferentes montos establecidos por la Conmebol.

Los premios por clasificación fueron los siguientes:

Playoffs ante O'Higgins: 500.000 dólares.

Octavos de final: 600.000 dólares.

Cuartos de final: 700.000 dólares.

Semifinales: 800.000 dólares.

Premio mínimo por disputar la final: 2.500.000 dólares.

A estos montos se suman los incentivos por los partidos ganados. La Conmebol entrega 125.000 dólares por cada victoria y Boca consiguió cinco triunfos durante su camino hacia la final, lo que representa otros 625.000 dólares.

Cuánto dinero ganará Boca si sale campeón

La definición de la Copa Sudamericana no solo pondrá en juego un nuevo título internacional, sino también una recompensa económica considerable.

El campeón recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,5 millones. Esto significa que la diferencia entre ganar y perder la final será de 7,5 millones de dólares, sin contar el incentivo adicional de 125.000 dólares por una eventual victoria.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia.

El conjunto argentino buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, luego de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Además, intentará cortar una prolongada sequía de conquistas internacionales y cerrar la temporada con una importante inyección económica para las arcas del club.