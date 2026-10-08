A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca volvió a recordarlo con un emotivo homenaje en sus redes sociales. El club de La Ribera publicó este jueves un video que reúne imágenes de distintas etapas del entrenador en la institución, desde la histórica conquista de la Copa Libertadores 2007 hasta sus últimos momentos al frente del equipo en 2025.

El material fue acompañado por una frase cargada de simbolismo para la historia del Xeneize. “Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”, expresó la cuenta oficial de Boca junto a las imágenes del entrenador.

Russo falleció el 8 de octubre de 2025, a los 69 años, mientras atravesaba una larga enfermedad y se encontraba al frente del plantel profesional de Boca. Su partida provocó una fuerte conmoción en el fútbol argentino y generó muestras de afecto de clubes e hinchas de distintas instituciones.

Una historia marcada por títulos

Miguel Ángel Russo tuvo tres etapas como entrenador de Boca. La primera fue en 2007 y quedó grabada en la historia del club por la obtención de la Copa Libertadores, el último título continental conseguido por el Xeneize hasta la actualidad.

Aquel equipo superó a Gremio en la final y permitió que Russo alcanzara uno de los momentos más importantes de su extensa carrera como entrenador.

El técnico regresó a Boca en 2020. Durante ese segundo ciclo consiguió tres títulos: la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona y la Copa Argentina 2021.

Su último regreso se produjo en junio de 2025, cuando inició su tercer ciclo en el club. A pesar de las dificultades que atravesaba por su estado de salud, permaneció vinculado al equipo hasta sus últimos días.

Un legado que trascendió a Boca

La figura de Russo no quedó asociada solamente al Xeneize. A lo largo de más de tres décadas como entrenador dirigió numerosos equipos argentinos y del exterior y construyó vínculos especialmente fuertes con Estudiantes, Rosario Central, Lanús y Millonarios de Colombia.

En Rosario Central tuvo cinco ciclos y dirigió más de 300 partidos. Allí consiguió el ascenso a Primera División en 2013 y, en su último período, conquistó la Copa de la Liga 2023.

También fue campeón con Vélez en 2005 y consiguió títulos con Millonarios. Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más respetadas del fútbol argentino.

A un año de su muerte, Boca volvió a poner en imágenes una parte de esa historia. Para el club, el recuerdo de Russo permanece ligado a una conquista inolvidable y a una relación con el mundo xeneize que, como expresó la propia institución, quedó para siempre en sus corazones.