Boca Juniors y O’Higgins igualan sin goles al término de los 45 minutos. El equipo de Lucas Bovaglio asumió el control de las acciones en gran parte del tiempo y aprovechó las espaldas de un solitario Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha. No fue una casualidad que los dos primeros avances del anfitrión sean en las inmediaciones del área a partir de despejes defensivos con un disparo desviado de Arnaldo Castillo y otro tiro con destino de arco que fue despejado por Leandro Lozano al córner.

El Xeneize aceleró en el primer cuarto de hora, pero nunca pudo cristalizar sus centros al área en remates francos al arco de Omar Carabalí, que se marchó al entretiempo sin atajadas en su haber. De igual forma, a la visita le alcanza con este resultado por el 1-0 de la ida y está a un tiempo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Recoleta de Paraguay.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde aguarda Deportivo Recoleta de Paraguay.

Formaciones

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. Suplentes: Jorge Peña; Tomás Avilés, Leandro Díaz, Nicolás Garrido, Cristian Morales, José Movillo, Martín Maturana, Rodrigo Godoy, Esteban Moreira, Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Bastián Yañez. DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. Suplentes: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Leonel Flores, Milton Giménez, Ángel Romero, Alan Velasco y Kevin Zenón. DT: Rodolfo Arruabarrena.