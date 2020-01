Boca inicia la segunda era de Russo con la Superliga como primer objetivo

Boca Juniors será mañana local ante Independiente en el inicio oficial del segundo ciclo técnico de Miguel Ángel Russo, cuyo primer objetivo será la conquista de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), en la que el equipo se ubica expectante en la segunda línea de la pelea por el título.



El reencuentro de Russo, último entrenador campeón de América en el club (2007), con La Bombonera se concretará a las 21.45 con el inicio de un clásico válido por la 17ma. fecha, que será arbitrado por Fernando Echenique y transmitido en directo por Fox Sports Premium.



Con la renovación dirigencial de diciembre pasado, Juan Román Riquelme tomó el control futbolístico del club "xeneize" y eligió a Russo, con quien brilló en la Copa Libertadores 2007, para suceder el cuestionado Gustavo Alfaro.



Russo, de 63 años, asumió con la espalda de su exitoso pasado en Boca, donde dirigió 56 en su primera etapa, con un saldo de 30 victorias, 12 empates y 14 derrotas. La consagración en la Copa y la final del Mundial de Clubes, que perdió ante Milan de Italia, fueron sus resultados más trascendentes.



Como dijo el DT en la conferencia de prensa previa a este clásico, para Boca comienza mañana un torneo de siete fechas, en el que tendrá poco margen de error si pretende la consagración a nivel local.



El "Xeneize", con 29 puntos, está ubicado en el lote de escoltas junto a Vélez Sarsfield, Lanús y Rosario Central, un punto por debajo de Argentinos Juniors -que anoche perdió ante Unión- y River Plate, que jugará hoy frente a Godoy Cruz de Mendoza.



Russo expresó su pretensión dotar al equipo de "una idea y una forma" que le permita llevar el control de los partidos mediante la posesión de la pelota y la correcta elección de los tiempos para atacar y retroceder.



En esa línea trabajó durante la pretemporada y obtuvo victorias en los dos amistosos disputados ante Universitario de Perú y Athletico Paranaense de Brasil



La primera formación del nuevo Boca de Russo tendrá como novedades los ingresos de Marcos Díaz en el arco (Esteban Andrada está lesionado), Frank Fabra sobre el lateral izquierdo, el colombiano Jorman Campuzano como mediocampista de contención; Agustín Obando como medio ofensivo y el también colombiano Sebastián Villa como delantero externo.



Las incógnitas pasan por la inclusión de Emanuel "Bebelo" Reynoso o Guillermo "Pol" Fernández para la creación y la presencia de Carlos Tevez o Mauro Zárate como delantero interno.



Boca no cuenta con dos titulares fijos durante el ciclo de Alfaro como lo fueron Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister, que se encuentran afectados al seleccionados preolímpico sub 23.



Independiente se encuentra en la búsqueda de una identidad con su nuevo entrenador Lucas Pusineri, que debutó el domingo pasado con una derrota ante River Plate como local en un partido postergado de la 14ta. fecha.



El técnico tuvo buenas sensaciones sobre el equipo pese a la derrota y hará sólo dos cambios, uno de ellos obligado. El uruguayo Gastón Silva reemplazará en defensa al suspendido Alexander Barboza y Braian Romero ingresará por Domingo Blanco en el medio.



El "Rojo" se ubica 16to. en la Superliga con 21 puntos, fuera de la pelota por el título y alejado de la zona de clasificación a las copas. Cinco equipos y cuatro puntos lo separan de Newell's Old Boys de Rosario (25), que actualmente es el ocupante de la última plaza de acceso a la Sudamericana.



Boca domina el historial de Primera División con 70 victorias, 54 empates y 61 derrotas en 185 partidos disputados y se impuso en los últimos tres clásicos disputados en La Bombonera.







= Probables formaciones =



Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Emanuel Reynoso o Guillermo Fernández y Agustín Obando; Sebastián Villa o Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Pablo Pérez y Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.







Árbitro: Fernando Echenique.



Estadio: Boca Juniors.



Hora de inicio: 21.45.



TV: Fox Sports Premium.