Boca Juniors mantiene las negociaciones con Talleres por Matías Galarza a pocas horas del cierre del libro de pases y todavía existe la posibilidad de que la operación se concrete. El Xeneize ya tiene acordado el contrato con el mediocampista, pero resta alcanzar un acuerdo económico con el club cordobés.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había realizado una propuesta de cuatro millones de dólares por el 80% de la ficha, aunque Talleres rechazó la oferta y pretende cobrar el valor de la cláusula de rescisión. Esa cláusula está fijada en seis millones de dólares por el 100% del pase.

La negociación con Talleres

Talleres posee el 60% del pase de Galarza, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, club que adquirió al futbolista en 2022. La intención de la institución cordobesa es recuperar al menos los 3,6 millones de dólares que había invertido en ese momento.

El futbolista ya le manifestó a la dirigencia de Talleres su intención de que el traspaso se concrete. Además, acordó con Boca las condiciones de su posible contrato.

El tiempo juega en contra

Boca cuenta con apenas unas horas para intentar destrabar la operación debido a la prórroga obtenida en el mercado de pases por la grave lesión de Tomás Aranda. El plazo para cerrar la incorporación vence este lunes a las 20.

En Talleres también reconocieron públicamente la situación. El entrenador Omar De Felippe sostuvo que el club quiere que Galarza continúe, aunque remarcó que si el jugador y la dirigencia deciden avanzar con la salida, se trata también de su futuro.

El plan B del Xeneize

Ante la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, el entrenador de Boca, Fernando Arruabarrena, pidió el regreso de Jabes Saralegui. El mediocampista se encuentra a préstamo en Tigre hasta fin de año.

Si la vuelta no puede concretarse ahora porque el libro de pases está cerrado salvo excepciones, el retorno quedaría para fin de año. Mientras tanto, Boca mantiene el intento por Galarza antes de que finalice el plazo.