Boca Juniors se prepara para disputar las semifinales de la Copa Argentina 2026 y ya se conoció la sede elegida para su enfrentamiento ante Banfield. El partido está previsto para el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, durante la fecha FIFA. Aunque la sede fue adelantada por distintos medios, todavía resta su oficialización por parte de la organización, al igual que el horario del encuentro.

La elección del escenario mendocino representa una buena noticia para los hinchas del Xeneize de la región de Cuyo, incluidos los sanjuaninos, que tendrán la posibilidad de viajar a una provincia cercana para acompañar al equipo en un partido decisivo por el título.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará avanzar a la final después de conseguir una clasificación histórica frente a Racing, mientras que el Taladro intentará dar otro golpe en el certamen nacional.

Boca vuelve a Mendoza en busca de la final

El encuentro entre Boca y Banfield se disputará el sábado 14 de noviembre, en medio de una ventana internacional que podría afectar la disponibilidad de algunos futbolistas convocados a sus respectivas selecciones.

La elección de Mendoza surgió después de analizar distintas alternativas para albergar el partido, entre ellas Córdoba y Rosario. Finalmente, el estadio Malvinas Argentinas se perfiló como el escenario para recibir a las dos parcialidades.

En cuanto a las entradas, todavía no se informaron oficialmente los precios ni las fechas de venta. Sin embargo, trascendió que Boca podría contar con aproximadamente 30.000 localidades, mientras que Banfield tendría cerca de 10.000.

Cómo llegaron Boca y Banfield a las semifinales

Boca consiguió su clasificación tras protagonizar una remontada ante Racing en los cuartos de final. El Xeneize comenzó perdiendo 2-0, pero logró revertir el resultado y quedarse con la victoria por 3-2 gracias a tres goles del ecuatoriano Enner Valencia.

Por su parte, Banfield eliminó a Deportivo Riestra en una definición por penales después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. El arquero Jorge Rodríguez fue una de las figuras del encuentro y resultó determinante para que el Taladro avanzara.

La otra semifinal enfrentará a Atlético Tucumán y Platense el miércoles 28 de octubre. De ese cruce saldrá el primer finalista de la competencia.

La definición de la Copa Argentina está programada para el miércoles 2 de diciembre, con estadio a confirmar. Además del título, el campeón conseguirá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.