Boca recibirá este jueves por la noche a la U, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. La hinchada de la mitad más uno del país estará con la calculadora en la mano, porque Boca viene complicado en la clasificación para Octavos de Final.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con solo siete puntos, por lo que de mantener esta posición caerían a los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota lo complicaría seriamente.

En este contexto, el único resultado que le sirve a Boca para clasificar es ganar, ya que en caso de empatar solo podrá igualar en puntos a Cruzeiro de Brasil, que está segundo con ocho unidades, aunque los brasileros avanzarían por el criterio de desempate olímpico en el que se toman en cuenta los resultados entre ambos equipos.

El encuentro, que está programado para las 21:30 hs. se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Formaciones

Boca Juniors: en el arco Leandro Brey; línea de defensa con Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; en el medio campo Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda como central; y en ataque Milton Giménez, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: al arco Vicente Bernedo; defensores Sebastián Arancibia, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; un volante central Jhojan Valencia; y en la línea de ataque, los volantes y delanteros Clemente Montes, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

La Previa

En este partido, Boca presentó una camiseta por el aniversario de su bicampeonato en la Copa Libertadores 2010. "A 25 años de un bicampeonato inolvidable", fue el mensaje que compartió el "Xeneize" en sus redes sociales al presentar la camiseta. La publicación tuvo como protagonistas a Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda, tres de las grandes figuras del plantel.

Desarrollo del Primer Tiempo

En el comienzo del encuentro, el primer paso al arco lo hizo Boca, quien se acercó en el segundo minuto del partido. Un tiro libre del volante Leandro Paredes y habilitó el cabezazo desviado del delantero Milton Giménez.

Cuatro minutos después, el extremo Exequiel Zeballos controló un centro desde la izquierda y sacó un remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue abriendo y pasó cerca del ángulo derecho del arquero Vicente Bernedo.

En 21 minutos, el defensor Marco Pellegrino se adueñó de una pelota suelta dentro del área luego de un córner y disparó rápidamente, con una media vuelta que pasó cerca del poste derecho.

El conjunto chileno abrió el marcador a los 33 minutos, en su primera llegada de riesgo, luego de un gran contraataque asociado que terminó en un pase para el extremo Clemente Montes, que se perfiló en el borde del área y sacó un sablazo que pegó en el poste izquierdo del arquero Leandro Brey y cruzó la red.

Mientras la hinchada del local pierde la paciencia y empieza a hacer bajar el "movete Boca movete", el "Xeneize" juega con mayor apuro y pierde precisión.