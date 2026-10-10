Boca Juniors recibió una mala noticia en la previa de las semifinales de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes sufrió una molestia muscular durante el empate 2 a 2 ante Instituto, en Córdoba, y el entrenador Rodolfo Arruabarrena reconoció que ve difícil su presencia en el partido de ida frente a Vasco da Gama.

El mediocampista había comenzado el encuentro en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, apenas pudo jugar alrededor de 15 minutos antes de sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y pedir el cambio.

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico, ya que Paredes es el capitán del equipo y una pieza importante en el funcionamiento del mediocampo. Después de salir, recibió atención médica y se colocó hielo en la zona afectada.

La frase de Arruabarrena que preocupa a los hinchas

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador fue consultado por el estado físico del volante y no ocultó su pesimismo.

“Lamentablemente, Leandro se lesionó. Se tendría que hacer los estudios, pero yo creo que, por las caras tras haber salido, supongo que para el martes está descartado”, expresó.

El DT aclaró que todavía no contaba con un diagnóstico definitivo y que los estudios médicos serían determinantes para conocer la gravedad de la lesión.

La posible ausencia del capitán representa un problema para Boca, que se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Quiénes podrían reemplazar al capitán

Pese a la preocupación, Arruabarrena aseguró que cuenta con alternativas para reorganizar el mediocampo si finalmente Paredes no puede jugar.

“Tenemos reemplazante para Paredes. Obviamente, él es nuestro capitán y se sabe lo que genera tanto dentro como fuera del grupo”, sostuvo.

Entre las opciones mencionó a Williams Alarcón y Milton Delgado, además de Santiago Ascacíbar, quien ingresó por Paredes durante el encuentro ante Instituto.

El entrenador reconoció que los posibles reemplazantes tienen características diferentes, pero confió en que el equipo podrá encontrar una alternativa para afrontar el desafío.

Boca pone el foco en la semifinal de la Sudamericana

El Xeneize recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras el empate en Córdoba, el plantel regresará a Buenos Aires para preparar el encuentro. La evolución de Paredes será uno de los principales temas de atención durante los próximos días.

Por ahora, la participación del mediocampista está en duda y la confirmación de su baja dependerá de los estudios médicos. Mientras tanto, Arruabarrena deberá evaluar las variantes disponibles para intentar llegar al cruce copero con un equipo competitivo.