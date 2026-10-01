Boca Juniors volvió a mostrar cómo pretende transformar La Bombonera. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó ante alrededor de un centenar de socios los detalles del proyecto de ampliación del estadio, una obra que busca elevar la capacidad actual de unos 57.000 espectadores a más de 80.000.

La exposición se realizó el martes por la noche en el renovado Salón Filiberto, donde los hinchas pudieron conocer imágenes y detalles de una propuesta que mantendrá al estadio en su ubicación actual y que no contempla la compra de las viviendas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Una cuarta bandeja y 6.000 lugares nuevos

Uno de los principales cambios será la construcción de una cuarta bandeja, ubicada por encima de las tres tribunas altas actuales. La nueva estructura tendrá siete filas y permitirá sumar alrededor de 6.000 lugares.

Según el proyecto presentado, esos espacios estarán destinados a abonados, mientras que las tres bandejas superiores existentes pasarán a funcionar como populares. De esa manera, Boca calcula que podrá incorporar otros 12.000 espectadores en esos sectores.

La obra también contempla un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados, además de modificaciones en las tribunas bajas de los sectores norte y sur. Allí se buscará sumar unos 1.500 lugares en cada sector.

Con todas las modificaciones previstas, el objetivo del club es superar las 80.000 localidades.

Qué pasará con los palcos

Otro de los sectores que tendrá una transformación importante será el ubicado sobre la calle Del Valle Iberlucea.

El proyecto plantea correr el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías y demoler los palcos actuales para construir una estructura completamente nueva.

En ese lugar se proyecta una platea preferencial, otra platea superior y 216 nuevos palcos distribuidos en seis pisos. El sector pasaría de tener unos 3.000 lugares a aproximadamente 9.500.

La decisión de no avanzar con la compra de las casas vecinas responde, según explicó el club, a las dificultades legales y patrimoniales que presentan varios de los terrenos. De los 48 lotes analizados, 21 tienen algún tipo de protección patrimonial y existen además sucesiones pendientes, conflictos entre herederos y otras situaciones registrales.

El tren pasará por debajo de la nueva estructura

Uno de los aspectos más particulares de la obra estará vinculado con las vías ferroviarias.

Boca proyecta construir torres de circulación y puentes peatonales para conectar los accesos con la nueva cuarta bandeja y otros sectores del estadio. La estructura estará ubicada sobre las vías, por donde continuará circulando el tren.

Según TN, el club ya obtuvo aprobaciones de la CNRT y Ferrosur, aunque todavía necesita avanzar con una autorización de la Dirección General de Interpretación Urbanística para iniciar esa parte específica de la obra.

Una obra incluida en un plan más amplio

La ampliación forma parte de un proyecto integral de renovación de La Bombonera. Boca ya realizó distintas intervenciones en accesos, instalaciones y espacios internos del estadio y continúa con obras complementarias.

El presupuesto aprobado por el club para el ejercicio 2026-2027 contempla $19.606.500.000 destinados al inicio de la primera etapa del plan integral de ampliación y mejoras de La Bombonera.

De esta manera, el proyecto presentado a los socios propone una transformación estructural del estadio: más capacidad, una nueva bandeja, nuevos palcos, modificaciones en las tribunas, techo y nuevos sistemas de circulación, todo sin trasladar La Bombonera ni depender de la compra de las viviendas linderas.